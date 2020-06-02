Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?
Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сергеевич Медзюта, основатель и директор частной образовательной школой «Эстет -центр», рассказал о вопросах современного образования, в том числе частных школ и возможна ли учеба на удаленке без потери качества
Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?
В эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сергеевич Медзюта, основатель и директор частной образовательной школой «Эстет -центр»