2020-06-03T06:50:45+03:00
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Лидия АНДРЕЕВА

Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?

Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сергеевич Медзюта, основатель и директор частной образовательной школой «Эстет -центр», рассказал о вопросах современного образования, в том числе частных школ и возможна ли учеба на удаленке без потери качества

Современное образование: возможна ли дальнейшая учеба на удаленке?

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В эфире радио «Комсомольская правда» Александр Сергеевич Медзюта, основатель и директор частной образовательной школой «Эстет -центр»

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