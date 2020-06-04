Как «Территория Бизнеса» помогает предпринимателям
В гостях на радио «Комсомольская правда» Артур Юсупов, генеральный директор проекта «Территории Бизнеса»
Как «Территория Бизнеса» помогает предпринимателям
Проекту «Территории Бизнеса» исполнилось три года. Генеральный директор проекта Артур Юсупов рассказал о том, как «Территория Бизнеса» работает в «коронавирусном» режиме и за какими услугами предприниматели чаще всего обращаются в это время. Слушатели также узнают о самых интересных инвестпроектах региона, которые сейчас находятся на сопровождении специалистов «Территории бизнеса».