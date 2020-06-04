2020-06-08T08:25:08+03:00
Гость в студии
Лидия АНДРЕЕВА

Как «Территория Бизнеса» помогает предпринимателям

В гостях на радио «Комсомольская правда» Артур Юсупов, генеральный директор проекта «Территории Бизнеса»

Как «Территория Бизнеса» помогает предпринимателям

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Проекту «Территории Бизнеса» исполнилось три года. Генеральный директор проекта Артур Юсупов рассказал о том, как «Территория Бизнеса» работает в «коронавирусном» режиме и за какими услугами предприниматели чаще всего обращаются в это время. Слушатели также узнают о самых интересных инвестпроектах региона, которые сейчас находятся на сопровождении специалистов «Территории бизнеса».

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