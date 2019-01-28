СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-28T10:14:22+03:00

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Поп-блогер рассказал, как правильно понимать слова Христа об «отречении» от родителей 00:00 00:00

Посыл программы «Православный календарь» — раскрыть смысл православного вероучения. А темы для обсуждения нам подскажет календарь. В студии челябинский священник Владимир Панарин, который именует себя «Поп-блогер».

Его последний пост на канале Youtube «11 мифов о крещенской воде» посмотрели 250 тыс. человек. У его странички 5 тыс. подписчиков. Отец Владимир воспитывает сына и двух дочерей. Он возглавляет центр помощи «Берег».