2019-01-28T10:14:22+03:00
Тема дня — Челябинск

Поп-блогер рассказал, как правильно понимать слова Христа об «отречении» от родителей

Челябинский священник Владимир Панарин. Фото: из личного архива.Челябинский священник Владимир Панарин. Фото: из личного архива.

В новой программе на радио «Комсмомольская правда» челябинский священник Владимир Панарин отвечает на вопросы слушателей

Поп-блогер рассказал, как правильно понимать слова Христа об «отречении» от родителей

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Посыл программы «Православный календарь» — раскрыть смысл православного вероучения. А темы для обсуждения нам подскажет календарь. В студии челябинский священник Владимир Панарин, который именует себя «Поп-блогер».

Его последний пост на канале Youtube «11 мифов о крещенской воде» посмотрели 250 тыс. человек. У его странички 5 тыс. подписчиков. Отец Владимир воспитывает сына и двух дочерей. Он возглавляет центр помощи «Берег».

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