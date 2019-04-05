«Мне впервые хотелось кого-то стукнуть прямо во время эфира!»

5 Апр 14:16 2019-04-05T20:01:09+03:00

«Картина недели» от 5 апреля 00:00 00:00

4 апреля, врио губернатора Челябинской области пригласил в свою резиденцию журналистов. Говорили два часа. Сегодня в нашу студию обсудить итоги этой встречи ведущая эфира Лидия Андреева пригласила челябинского публициста Павла Большакова и главного редактора челябинского филиала «Комсомолки» Антона Садчикова.

— А почему врио почти ничего не сказал про культуру?

— А кому нужна ваша культура?!

И пошло, и поехало... Ожесточенный диспут в прямом эфире слушаем на нашем сайте.