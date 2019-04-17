2019-04-17T11:53:25+03:00
Картина дня - Челябинск

Парки Челябинска могут перейти в частные руки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Разбираемся, для чего это нужно и чем это аукнется для горожан

Парки Челябинска могут перейти в частные руки

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Главные парки Челябинска могут передать частникам. Такую информацию распространил известный журналист Дмитрий Моргулес. По его данным, план предусматривает создание «Дирекции парков и пляжей города Челябинска», причем преобразования должны пройти в короткие сроки.

В Челябинске начался передел рынка уличной торговли и аттракционов? Чем это аукнется для рядовых горожан? Разбираемся в ситуации.

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