Парки Челябинска могут перейти в частные руки
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
Разбираемся, для чего это нужно и чем это аукнется для горожан
Парки Челябинска могут перейти в частные руки
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Главные парки Челябинска могут передать частникам. Такую информацию распространил известный журналист Дмитрий Моргулес. По его данным, план предусматривает создание «Дирекции парков и пляжей города Челябинска», причем преобразования должны пройти в короткие сроки.
В Челябинске начался передел рынка уличной торговли и аттракционов? Чем это аукнется для рядовых горожан? Разбираемся в ситуации.