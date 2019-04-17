СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-17T11:53:25+03:00

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Парки Челябинска могут перейти в частные руки 00:00 00:00

Главные парки Челябинска могут передать частникам. Такую информацию распространил известный журналист Дмитрий Моргулес. По его данным, план предусматривает создание «Дирекции парков и пляжей города Челябинска», причем преобразования должны пройти в короткие сроки.

В Челябинске начался передел рынка уличной торговли и аттракционов? Чем это аукнется для рядовых горожан? Разбираемся в ситуации.