СЕГОДНЯ 07:08 2019-09-09T07:11:07+03:00

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Выборы губернатора Челябинской области 2019 - подводим итоги 00:00 00:00

8 сентября, в Челябинской области прошли выборы губернатора и районных депутатов. В восемь утра двери распахнули 2296 избирательных участков. Некоторые из них начали работу на час-два раньше, чтобы проголосовать смогли те, кому сегодня на работу. По данным облизберкома, явка на выборах губернатора Челябинской области 2019 на составила около 42,35 % избирателей. Это выше, чем на губернаторских выборах в 2014 году. Свои голоса отдали больше 1,1 млн южноуральцев.