Инвесторы предпочитают вкладываться в недооцененные активы
Так считает председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт
Андрей Шмидт на радио Комсомольская правда
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Андрей Владимирович Шмидт в недавнем прошлом — проректор по учебной работе крупнейшего вуза Челябинской области — Южно-Уральского государственного университета. Доктор экономических наук, профессор.
Четырежды избирался в состав Челябинской городской Думы. 24 сентября единогласным решением депутатов избран председателем Думы.
Свое избрание на пост председателя Челябинской городской Думы рассматривает и как новый этап в своей жизни, и как инвестицию университета в городское хозяйство которое пребывает в запущенном состоянии.