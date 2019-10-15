2019-10-15T16:46:41+03:00
Тема дня — Челябинск

Инвесторы предпочитают вкладываться в недооцененные активы

Так считает председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт

Андрей Шмидт на радио Комсомольская правда

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Андрей Владимирович Шмидт в недавнем прошлом — проректор по учебной работе крупнейшего вуза Челябинской области — Южно-Уральского государственного университета. Доктор экономических наук, профессор.

Четырежды избирался в состав Челябинской городской Думы. 24 сентября единогласным решением депутатов избран председателем Думы.

Свое избрание на пост председателя Челябинской городской Думы рассматривает и как новый этап в своей жизни, и как инвестицию университета в городское хозяйство которое пребывает в запущенном состоянии.

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