2019-11-20T14:40:04+03:00
Тема дня — Челябинск

В Челябинске неженатых курсантов пригласили составить компанию незамужним медикам

Фото: Владимир Веленгурин.Фото: Владимир Веленгурин.

25 невест ищут женихов

В Челябинске неженатых курсантов пригласили составить компанию незамужним дамам-врачам

00:00
00:00

В интернете опубликовали письмо главврача детской поликлиники № 8. Обращение отправили в военное училище под Челябинском, где готовят штурманов. В письме сказано:

— Коллектив преимущественно состоит из дам 20 — 40 лет. По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медсестрами. Но у нас есть 25 незамужних дам.

Поликлиника предложила провести встречу под кодовым названием «Ярмарка женихов». Знакомство предлагают провести в рамках интеллектуальной игры. В социальных сетях комментаторы живо откликнулись на публикацию письма:

— Так они же потом скопом в декрет уйдут или разъедутся по стране как офицерские жены.

В Министерстве обороны комментировать это предложение отказались, сказав, что письмо от главврача не получили. Но похоже, что эта идея им просто не понравилась.

Эту тему мы обсудили на радио радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

Скачать передачу [mp3, 11.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 351 7000-953
+7-908-0-953-953
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Знаковое событие для российского правосудия»: в Челябинске открылся новый суд
Чиновник, объявивший войну маршруткам в Челябинске, будет отвечать за экологию в Башкирии
«Жить было негде»: смертельно больной житель Челябинска стал звездой «Дома-2»
С такими «русалками» не утонешь: златоустовская «Уралочка» начала чемпионат страны с 10 побед
Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»
Кутюрье из Челябинска организовала яркую фотосессию для дам с королевским размером
Леса Челябинской области оборудуют видеокамерами
Челябинской области угрожает пневмония, которую очень трудно расслышать
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Челябинске мать малыша сама выписала ребенку «здоровую» справку
Накануне резкого скачка цен на услуги наркологов в Челябинской области закончились бланки
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином