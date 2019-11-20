В Челябинске неженатых курсантов пригласили составить компанию незамужним медикам

СЕГОДНЯ 14:33 2019-11-20T14:40:04+03:00

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В Челябинске неженатых курсантов пригласили составить компанию незамужним дамам-врачам 00:00 00:00

В интернете опубликовали письмо главврача детской поликлиники № 8. Обращение отправили в военное училище под Челябинском, где готовят штурманов. В письме сказано:

— Коллектив преимущественно состоит из дам 20 — 40 лет. По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медсестрами. Но у нас есть 25 незамужних дам.

Поликлиника предложила провести встречу под кодовым названием «Ярмарка женихов». Знакомство предлагают провести в рамках интеллектуальной игры. В социальных сетях комментаторы живо откликнулись на публикацию письма:

— Так они же потом скопом в декрет уйдут или разъедутся по стране как офицерские жены.

В Министерстве обороны комментировать это предложение отказались, сказав, что письмо от главврача не получили. Но похоже, что эта идея им просто не понравилась.

Эту тему мы обсудили на радио радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)