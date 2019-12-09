Частная школа в Челябинске: как туда поступить и нужно ли это делать

9 Дек. 17:00 2019-12-11T07:40:47+03:00

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Александр Медзюта, основатель и директор частной образовательной школой «Эстет -центр» 00:00 00:00

В эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM поговорили о вопросах современного образования, в том числе частных школ. Что предлагает частная школа? Какие они современные дети ? Как решаются поведенческие проблемы? Об этом и многом другом общаемся с Александром Сергеевичем Медзюта, основателем и директором частной образовательной школой «Эстет -центр».