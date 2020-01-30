Откуда в Челябинске экологические фобии у населения?
Рассказывает предприниматель в сфере туризма Андрей Самокатов
Почему в Челябинске все плохо? На радио 95.3 FM рассуждает предприниматель в сфере туризма Андрей Самокатов
Андрей Самокатов, предприниматель в сфере туризма, работает в Чебаркульском районе (оз. Кисегач). Челябинская область стала «заповедником грязных технологий».
Откуда в городе экологические фобии у населения?
У нас в городе/области нет стратегии экологического развития, власть безынициативная?
Какая доля промпроизводства допустима в черте города?
В руководстве нашей области часто говорят про привлечение инвесторов в рекреационную (туристическую) сферу. Самокатов, по сути, и есть один из таких инвесторов. Он работает в регионе скорее "благодаря" или "вопреки"?