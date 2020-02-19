2020-02-21T14:13:17+03:00
Тема дня — Челябинск

15 февраля международный день онкобольного ребенка

22-летний параспортсмен Семен Дунаев - инструктор по плаванию, помогает таким же подросткам, как и он, бороться с болезнью.22-летний параспортсмен Семен Дунаев - инструктор по плаванию, помогает таким же подросткам, как и он, бороться с болезнью.

В эфире радио «Комсомольская Правда» — руководитель проекта поддержки онкобольных подростков «Молодежка» — Семен Дунаев

День онкобольного ребенка

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думал, что ушиб руку на тренировке — оказался рак

Победивший онкологию инструктор дал советы по выживанию для подростков (ПОДРОБНЕЕ)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думал, что ушиб руку на тренировке — оказался рак

Победивший онкологию инструктор дал советы по выживанию для подростков (ПОДРОБНЕЕ)

Скачать передачу [mp3, 20.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 351 7000-953
+7-908-0-953-953
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24