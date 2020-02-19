15 февраля международный день онкобольного ребенка
22-летний параспортсмен Семен Дунаев - инструктор по плаванию, помогает таким же подросткам, как и он, бороться с болезнью.
В эфире радио «Комсомольская Правда» — руководитель проекта поддержки онкобольных подростков «Молодежка» — Семен Дунаев
День онкобольного ребенка
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