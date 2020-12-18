Как договориться с ретроградным Меркурием и когда уйдет коронавирус: астролог, таролог и нумеролог дали прогноз челябинцам на 2021 год

Гости литературной гостиной КП уверены: испытания нам даны не просто так Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2020 год был для Челябинска и его жителей богат на события. Всем нам кажется, что в работе, здоровье и финансах наступило тотальное невезение. Но это совсем не так, уверены нумерологии, астрологи и тарологи. Что будет в 2021 году в Челябинске и уйдет ли коронавирус с боем курантов — гости обсудили на очередной литературной гостиной КП-Челябинск «Важные люди».

В гостиной КП-Челябинск «Важные люди» обсуждаем, что ждет челябинцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы пригласили экспертов обсудить новую книгу Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп. Звездный компас на пути к счастью», которую выпустило издательство «Комсомольская правда». Это не просто прогноз, а практическое руководство о том, как понять человека и его поступки. Астролог с 30-летним стажем легко и увлекательно рассказывает, как подружиться со «своей» звездой, договориться с ретроградным Меркурием и достичь большой взаимной любви с любым из знаков Зодиаков. Татьяна Лукашевич тот самый астролог, единственная из коллег, предсказала пандемию. В книге, впрочем, про карантин ни слова. Только удачные и позитивные личные прогнозы для каждого.

С гостями обсуждаем новую книгу Татьяны Лукашевич «Твой лучший гороскоп. Звездный компас на пути к счастью» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автор книги - астролог с 30-летним стажем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2020 год подложил свинью вместо крысы?

Практикующий астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес консультированию Евгения Ямщикова считает, что вопреки расхожему мнению 2020 год был удивительным.

— Все говорят, какой он был ужасный, а на самом деле открыл людям глаза, вскрыл все боли, которые мы прятали за работой, путешествиями, покупками. Самое страшное для человека — это встреча с самим собой, эту возможность и дал нам 2020 год, — считает Евгения Ямщикова. — До 2021 года у нас была эра Рыб, где главенствовал Нептун. Это про иллюзии, религию. Сейчас мы переходим в эру Водолея, где заправляет Уран.

По словам Евгении Ямщиковой, Уран — это про независимость. Это единственная планета в Солнечной системе, которая вращается в другую сторону.

— Уран принесет в нашу жизнь причудливые энергии и внезапные перемены, независимость. Это уже началось в 2020 году: люди начали отдаляться друг от друга, дальше это будет только усиливаться. Но нужно это использовать во благо себе — для собственного духовного и общего развития, — считает Евгения Ямщикова. — В 2020 году у нас был тройной аспект Юпитер-Сатурн-Плутон. Такое бывает очень редко. Когда я делала прогноз на уходящий год, то писала про кризис в экономике и прорыв в медицине. Но как-то не предполагала, что это будет в такой степени, как сейчас.

Практикующий астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес консультированию Евгения Ямщикова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Таролог, нумеролог, психолог и астролог Ксения Куличихина говорит, что 2020 год по системе старших арканов Таро был годом Императора.

— Этот аркан обозначает власть. Довольно жесткий год. Император — это царь, где-то он может наказать, а где-то поощрить, — считает Ксения Куличихина.

Таролог, нумеролог, психолог и астролог Ксения Куличихина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие из нас списывают неприятности на то, что 2020 год — високосный. Однако мануальный корректор, астропсихолог, биоэнергокорректор Тимофей Добродеев считает, что високосный год — это неплохо, скорее, наоборот, он дает возможности для движения, решения наболевших вопросов.

— Посмотрите, у нас последние годы очень много говорили о проблемах, например, в медицине. 2020 год дал прекрасный шанс эти проблемы решить. Этот год показал влияние планеты Нептун на уроне психики и общения между людьми, семейных ценностей. Я воспринимаю цифры 2020 как полнейшее обновление во всех сферах — финансах, обществе, семье. Произошло много перестроек во власти. При этом сами люди стали сплоченнее, мы учимся договариваться и искать выходы из кризиса, — считает Тимофей Добродеев. — Для всех 2021 — это как свет в конце тоннеля, мы ждем и надеемся, что все наконец-то сложится наилучшим образом. Это так, но важно проанализировать, с каким багажом мы подойдем к новому году. Важно не тащить с собой негатив, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, отношениями. Разрешите в 2020 году все самые сложные кармические узлы. Иначе в следующем году эти вопросы встанут ребром.

Мануальный корректор, астропсихолог, биоэнергокорректор Тимофей Добродеев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По его словам, 2020 — как бинокль, через который можно вблизи увидеть все проблемы, которые требуют решения. По славянскому летоисчислению 2020 год — год грядущего Мизгиря (паука): с одной стороны стагнация, а с другой — защита.

— Челябинск с точки зрения нумерологии и астрологии, на мой взгляд, зеркало того, что происходит в целом в стране. У нас очень энергетически интересный город. И в 2021 году он станет местом силы. В отличие от центральной России у нас будет стабильно и в финансовом плане, и в медицине, — считает Тимофей Добродеев. — Челябинцы менее взвинченные и злые. В 2020 году у нас был ретроградный Марс, и он усилил агрессивность. В 2021 году такого сильно влияния не будет. Возможно, в марте еще будут волнения, так как следующий год — год Петуха — наступит по славянскому календарю именно в это время. Паук покажет слабые места, а Петух — клюнет в это место и покажет, что где нужно решать проблемы.

Каким будет 2021 год: когда уйдет коронавирус?

Эксперты уверены, 2021 год будет хорошим. Все неприятности постепенно будут сходить на нет. Но не раньше весны. Ведь по китайскому календарю новый год наступит в феврале, а по славянскому вообще в марте.

— 2021 год станет годом перераспределения мировых сил. И России станет одним из центров, где эти силы будут сконцентрированы. Наступит год Кричащего Петуха, и мы заявим о себе. У нас кардинальным образом начнет меняться политика, — считает Тимофей Добродеев.

По его словам, особое внимание в 2021 году нужно уделить семейным ценностям — как в частном порядке, так и в плане объединения нации.

— 2021 год дает нам возможности обрести смысл жизни, понять, что все испытания нам даны не просто так, — уверен эксперт.

Ксения Куличихина говорит, что по картам Таро следующий год будет годом Жреца.

— Жрец — это символ верховной власти, знак жесткости и перемен во власти на высшем уровне. Эпопея с коронавирусом, к сожалению, в 2021 году не закончится. По моим прикидкам, на полное устранение пандемии уйдет еще 2-3 года, — считает Ксения Куличихина. — Энергия Жреца жесткая: кому-то придется несладко, а другим, наоборот, она даст возможность вырасти и трансформироваться.

По словам Куличихиной, Жрец — это еще про мудрость и глубокие знания, кто-то может обрести гуру, который поведет за собой и научит чему-либо.

Астролог Евгения Ямщикова уверена, что 2021 год будет гораздо спокойнее, чем сейчас. Правда, с марта.

— Только после марта ситуация немного утихнет. Если говорить про бизнес, то он тоже начнет оживать. Важно, чтобы в 2020 году предприниматели посмотрели страху в глаза, поняли свои ошибки и осознали, что готовы двигаться дальше. Активно из кризиса люди будут выходить к осени 2021 года, — считает Евгения Ямщикова. — Этот год был нам дан для принятия ситуации и решения вопросов по мере поступления, переделки старых идей.

Астролог Евгения Ямщикова уверена, что 2021 год будет гораздо спокойнее, чем сейчас Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каким будет год по знакам Зодиака

Евгения Ямщикова рассказала, чего ждать от 2021 года знакам Зодиака. По ее словам, сказать, что для кого-то год будет ужасным, нельзя. Год благоприятный и у каждого знака свои перспективы.

— Как я уже говорила, 2021 годом будет заправлять вода — она дает возможности для развития. Можно отметить Стрельцов, для которых открываются новые горизонты. Для Тельцов очень год очень успешен в финансовом плане, возможно прибавление: семья, карьера, — рассказывает Евгения Ямщикова. — Овны будут решать семейные вопросы, потому что много разных перемен, причем как в плюс, так и в минус. Речь идет о перемене статуса, то есть можно уйти в декрет, выйти замуж или наоборот, развестись. Возможны перемены статуса, связанные с работой: смена места жительства, повышение, новый проект.

Для Раков 2021 год станет годом погружения в себя и пересмотра жизни, завершится то, что началось в 2016-2017 годах. Это могут отношения, бизнес, работа. Для Раков будет год финансового прибавления.

У Козерогов встают вопросы о дальних путешествиях, поездах и, возможно, переезде. Эти вопросы не решаются в 2021 году — только зачатки для будущих, через 2-3 года, глобальных перемен. Важной темой станет обучение: как в вузе, так и курсы или личностное развитие.

У Водолеев хорошо пойдет работа, они получат облегчение, потому что закроется какие-то старые вопросы, проекты, идеи, которые были раньше и сейчас можно их реализовать. Свободных представителей этого знака в середине года ждет романтическое знакомство.

Близнецы серьезно задумаются о масштабировании своего сознания. Кто-то поступит в университет и начнет осваивать новую профессию, а кто-то начнет изучать себя, задумается о смысле жизни, о вечных ценностях. Есть вероятность, что свободные представители этого знака встретят свою любовь и начнут новую историю своей жизни.

У Львов будет прекрасный год удовольствий, любви и романтики. Кого-то ждет судьбоносное знакомство, которое изменит жизнь. У кого-то будет долгожданное пополнение. А кто-то начнет заниматься новым бизнесом.

Девы будут кропотливо заниматься работой. Это могут быть проекты с отдаленными перспективами, результаты вы можете увидеть только в 2022 году. Обратите внимание на здоровье и заблаговременно уделите этому время, например, займитесь спортом.

Для Весов год будет наполнен путешествиями: поездками в дальние страны и кратковременными командировками. Кто-то всерьез задумается о переезде, начнет знакомиться с культурой других стран, изучать иностранные языки. Возможно, переезд будет по приглашению на работу.

Скорпионы будут наводить порядок в сфере отношений. Это касается и личной жизни и работы. Второй важной темой этого года станут дети. Год завершится решением квартирного вопроса, приобретением недвижимости и новосельем.

Рыбы в новом году захотят наверстать то, что, по их мнению, не успели сделать в 2020-м. Желание работать и достигать цели — вот что будет главным. И, конечно же, результаты не заставят себя долго ждать. Повышение по службе, смена работы, расширение бизнеса — вот что ждет Рыб в 2021 году.

Наши гости развеяли сомнения, что високосный год всегда бывает плохим Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Узнай, какой год тебя ждет по картам Таро

Посчитать, под какой энергией пройдет следующий год по старшим арканам Таро для конкретного человека, может каждый. В основе лежит год рождения. Конечно, для более индивидуального прогноза нужно больше знаний и самого таролога, считает Ксения Куличихина. Но узнать примерные ориентиры можно уже сейчас.

Как считать: складываем цифры года рождения. Например, 1+9+8+6. Получается 24. Если это число больше 22, то вычитает 22: 24 — 22=2. Если опять получилось больше 22, то вычитаем 22. Полученную цифру складываем с цифрой 5 — это цифра 2021 года, года Жреца. В итоге получаем цифру, которая означает конкретную карту Таро и задает энергию для следующего года.

Значения по трактовке Ксении Куличихиной:

1. МАГ. Хороший год для создания нового, реализации своих идей и проектов, можно обучиться новому.

2. ЖРИЦА. Год для налаживания и создания отношений с детьми, мамой, для занятий личным духовным развитием. В целом спокойный год.

3. ИМПЕРАТРИЦА. В этом году может быть создание брака, увеличение материального положения. Год будет плодотворным.

4. ИМПЕРАТОР. Карьера, организованность, построение, год стабильный, финансово хороший, но иногда могут быть довольно резкие удары жизни.

5. ЖРЕЦ. Год обучения, просветления, тема, связанная с родом, традициями, религией.

6. ВЛЮБЛЕННЫЕ — тема отношений и выбора по жизни не только в отношениях, но и в целом. Очень творческий год.

7. КОЛЕСНИЦА. Вас ждут стремительные перемены, события. Энергия победителя, возможна смена места жительства, переезд.

8. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Год пройдет спокойно и уравновешенно, могут быть дела связанные с законом, договорами.

9. ОТШЕЛЬНИК. Год одиночества, это не финансовый год однозначно, но это год развития собственного, духовного, и поиск своего пути.

10. КОЛЕСО ФОРТУНЫ. Вас ждут кардинальные перемены на 180 градусов. Перемены неизбежны, важно понять для чего вам дают этот урок.

11. СИЛА. У вас будет очень много энергии в этом году, правильно ей распорядитесь. Хороший год, чтобы привести свое тело в порядок, благоприятно занятие спортом.

12. ПОВЕШЕННЫЙ. Год зависшей ситуации с одной стороны, с другой стороны будет возможность взглянуть по-новому на ситуацию и найти решение проблемы, год поиска собственного пути

13. ТРАНСФОРМАЦИЯ. Аркан говорит сам за себя, ждут серьезные перемены, которые давно уже назрели и неизбежны. Пришла пора начать новый этап в своей жизни, если не будете меняться, ломать будет жизнь.

14. УМЕРЕННОСТЬ. Довольно гармоничный год, спокойный, прекрасное время для творчества, год для вас благоприятный.

15. ДЪЯВОЛ. Много соблазнов и искушений, в тоже время хороший год для финансов и бизнеса, обязательно одновременно духовно развиваться.

16. БАШНЯ. Год построения себя, своей жизни. Можете сделать очень хороший рывок, опять же нужно менять и меняться, чтобы не было проблем в том числе по здоровью.

17. ЗВЕЗДА. Практически ваш звездный час, можете получить славу и признание именно в этом году. Можете обрести новых друзей, год творчества.

18. ЛУНА. Год для вас беспокойный, много зависаний, страхов и заболочивания в ситуациях. Хорошее время для саморазвития, самопознания, в том числе в эзотерике.

19. СОЛНЦЕ. Очень много энергии, отличное время для бизнеса, карьеры, заработка, вам сопутствует удача в этом году.

20. СУД. Год решения семейных и родовых вопросов, будут возникать ситуации по карме, которые вы когда-то заработали.

21. МИР. Год для расширения своих границ, путешествий и переезда.

22. ШУТ. Год полного обнуления, возможны потери всего и старт с нуля, переезды и путешествия.

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