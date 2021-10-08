Глава регионального управления Роспотребнадзора назвал ситуацию по заболеваемостью COVID-19 неблагополучной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий пациентов. Соответствующее постановление 8 октября подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

— Обеспечить с 11 октября проведение профилактических прививок против коронавируса гражданам от 18 лет и старше, выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Челябинской области в образовательных, медицинских организациях, а также в сфере торговли, общественного питания, транспорта общего пользования, соцзащиты и социального обслуживания населения, а том числе в организациях по уходу за престарелыми, — говорится в документе. — Также в организациях, оказывающих услуги ЖКХ, гостиничные услуги, бытовые (парикмахерские, прачечные, химчистки и иные подобные услуги), услуги почтовой связи.

В документе также сказано о необходимости обеспечить вакцинацию от коронавируса для сотрудников МФЦ, банков и организаций, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание, организаций физкультуры и спорта, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, массажных и СПА-салонов, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотеках, развлекательных и досуговых организациях.

Также для работников детских досуговых игровых комнат и помещений, организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях по присмотру и уходу за детьми, детских развивающих центрах и иных подобных организаций для несовершеннолетних.

Отдельным пунктом в документе сказано об организации вакцинации для госслужащих, работников органов власти и местного самоуправления.

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

Фото: скриншот постановления с сайта 74.rospotrebnadzor.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru