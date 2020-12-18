Путинские выплаты на детей в Челябинске: как получить, когда перечислят

Путинские пять тысяч рублей - своеобразная компенсация за отмененные детские елки Фото: Архив "КП"

Семьи с детьми, которым еще не исполнилось 8 лет получат по пять тысяч рублей к Новому году. Об этом на ежегодной пресс-конференции рассказал президент России Владимир Путин. О радостной новости он сообщил в конце выступления, чтобы не заканчивать на печальной ноте.

— В этом году в связи с ограничениями отменены детские елки. А праздник необычный, связанный с ожиданиями, с надеждами на лучшее будущее, — заявил президент. — Я перед тем, как сюда прийти, посоветовался с правительством, с администрацией президента, и мы договорились о том, что страна, государство — мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее.

Рассказываем, как получить путинские выплаты на детей в Челябинске. Как разъясняется на «Госуслугах», новогодние пять тысяч выплатят на каждого ребенка, который родился 18 декабря 2012 года и позже. То есть всем детям, которым еще не исполнилось восьми лет.

— Новую единовременную выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года. Если в этот период ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата, — объяснила уполномоченный по права ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Подавать заявление не нужно. Деньги переведут на ту же карту, что и «ковидные» летние выплаты на детей до 16 лет. Президент пообещал, что деньги выплатят до Нового года.

Но, если этот счет закрыт, или ваш малыш родился недавно, заполните заявление в МФЦ или на сайте «Госуслуги». В указе президента говорится, что сделать это можно до 1 апреля 2021 года. Упоминается также, что эти деньги не будут учитывать в доходе семьи при предоставлении других пособий. Как и летом, выплачивать деньги будет Пенсионный фонд России.

Жители Челябинской области по-разному отреагировали на новогодний подарок президента. Некоторые даже посчитали новость фейком. Большая же часть недовольств касается максимального возраста ребенка, который может получить выплату.

— Либо всем, либо никому. Почему только до 8 лет. Старше не дети что ли? Им подарки не нужны? — возмущается челябинка Марина, ее сыну исполнилось восемь лет в мае этого года. — А если в семье двое детей, то, по логике президента, я одному подарок куплю, а второму нет?

— Мы против дискриминации по возрасту! Чем старше дети — тем больше расходов. По закону дети на попечении до 18 лет, — возмущается челябинка Ирина. — Где-нибудь да обделят.

А вот жительница Челябинска Анастасия наоборот считает, что даже по 5 тысяч рублей — хорошее подспорье к празднику.

— Не понимаю общего недовольства. Давно уже надо понять, что никто не обязан содержать наших детей. Рожаете — будьте готовы обеспечивать самостоятельно, — считает Анастасия.

— Ну что же, по килограмму икры нашим детям Путин подарил, — говорит челябинка Екатерина.

СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ СЕМЬИ?

Летом южноуральцы уже получали путинские деньги на детей в тяжелое коронавирусное время. На малышей до 3 лет — три раза по 5 тысяч рублей, а дети с 3 до 16 лет — два раза по 10 тысяч рублей.

По данным ПФР на 22 июня 2020 года, в Челябинской области 1,5 млрд рублей получили 104,6 тыс. детей до 3 лет, еще 5,45 млрд рублей — 545 тыс. детей с 3 до 16 лет. Учитывая, что заявление на выплаты можно было отправлять до 1 октября, количество выплат должно быть больше. Актуальные данные в региональном ПФР пообещали предоставить позже.

Кроме того, на пресс-конференции президент рассказал, что ежемесячные выплаты семьям с детьми с трех до семи лет с 2021 года будут увеличены до размера прожиточного минимума. Сейчас в Челябинской области выплачивают половину прожиточного минимума — 5 330 рублей 50 копеек.

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