В этом году в новогодние гуляния в Челябинске пройдут в сокращенном режиме из-за пандемии. А значит — все больше семей будут праздновать дома и на улице. Все это неминуемо приведет к тому, что 31 декабря город потонет в звуках петард и салюта. Как защитить домашних животных от громких звуков и чем порадовать пушистых питомцев в эфире радио КП-Челябинск рассказал зоозащитник, директор фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.Советы на случай салютов— Во-первых, постарайтесь выгулять собак до 22:00 31 декабря. Ни в коем случае не берите их с собой на улицу, когда начнут взрывать салюты. Животные от природы боятся этих звуков, причем не только собаки, но и кошки, — рассказывает Карен Даллакян. — Во-вторых, обеспечьте им дома место, где они могут спрятаться. Собак, например, можно закрыть в ванной, где больше звукоизоляция. Тоже касается животных в частных домах.Запаситесь «антистрессом»По словам зоозащитника, это все необходимо, чтобы не травмировать животных. Карен Даллакян добавил, что можно дать животным капли антистресс, но делать это нужно заранее — чтобы к моменту салютов они уже действовали.Уберите новогодний дождик и опасные игрушкиРассказал Карен Даллакян и о том, как порадовать пушистых питомцев на Новый год.— Праздник это ведь для людей. У животных наоборот нарушается график, суета, новые запахи из духовки —от всего этого им волнительно, — говорит зоозащитник. — Поэтому не стоит ничего нового включать в их рацион. — Лишняя косточка со стола или кусок колбасы для собаки могут испортить праздник всей семье. Как и низко висящие игрушки на елке и новогодний дождик, который так любят поедать кошки.Чем порадовать питомцевЕсли хотите порадовать — купите вкусняшки специально для животных, советует Карен Даллякян. Коту понравится новый горшок, можно поменять наполнитель. Зоозащитник рекомендует, например, наполнитель с запахом лаванды или детской присыпки.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru