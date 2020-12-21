«Открываю бизнес на Урале»: актриса «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл выбрала Магнитогорск для стартапа

Грузовичок с фотографией актрисы заметили на улицах Магнитки Фото: instagram.com/katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл выложила в свой Instagram фотографию, сделанную в Магнитогорске. На ней красуется грузовик с рекламным баннером, на котором изображена сама Кейт. Девушка в шутку заявила, что решила открыть свой бизнес на Урале.

— В связи с событиями последней недели (новый штамм коронавируса в Великобритании), я открыла свой бизнес видеонаблюдения на Урале, — написала актриса под фотографией.

Русскоязычные подписчики Кейт подхватили шутку и начали поздравлять актрису с успешным стартапом.

Скриншот instagram.com/katebeckinsale

Мы позвонили по номеру телефона, указанному на баннере и рассказали компании о публикации актрисы. Сотрудники не знали о такой фотографии и заявили, что вообще не размещают рекламу по городу.

— У нас в наличии вообще нет грузовиков, да и рекламу мы по городу не размещаем, насколько я знаю, — рассказала КП-Челябинск сотрудница компании. — У нас была только звуковая реклама на хоккее, а баннеров никаких нет. Есть только вывеска.

В компании посмеялись над постом и теперь не могут поверить, что об их услугах видеонаблюдения узнают 4,5 млн подписчиков актрисы.

Британка Кейт Бекинсейл известна благодаря ролям в фильмах «Ван Хельсинг», «Другой мир», «Авиатор» и другие.

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