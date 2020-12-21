В главной больнице Кургана пластиковые окна заложили кирпичом

Так корпус областной больницы Кургана выглядит снаружи. Фото: URA.RU

В областной больнице Кургана современные пластиковые окна заложили кирпичом. Замурованными оказались по два стеклопакета на первом и втором этажах четвертого корпуса медучреждения. Странный ремонт привлек внимание прохожих. Люди назвали его абсурдным расходованием бюджетных средств. Но в медучреждении объяснили, что это не так.

Кирпичная кладка за окнами корпуса главной больницы Кургана видна со стороны улицы Кирова. По словам жителей, несколько оконных проемов в здании заложили несколько лет назад на время ремонта, а позже поставили заказанные за бюджетные деньги современные стеклопакеты. Чтобы руководство якобы могло отчитаться за них и за работу.

Однако исполняющая обязанности заместителя главного врача по медицинской части Екатерина Байкова утверждает, что оконные проемы заложили после замены пластиковых окон.

— Кирпич положили восемь лет назад, задолго до прихода нынешнего руководства, и столько лет это никого не волновало, — рассказала Екатерина Байкова. — Заложили всего по два окна на первом и втором этажах четвертого корпуса. За время работы в нем располагались разные отделения: детское ЛОР-отделение, офтольмалогия и другие. С каждой реорганизацией их состав менялся. Когда дело подошло к капитальному ремонту здания, заменили деревянные окна на пластиковые. Затем в корпусе разместили гемодиализное отделение. Чтобы на медицинское оборудование не попадал свет, решили изнутри заложить проем и провести необходимые коммуникации (для искусственной почки нужно водоснабжение). Демонтировать стеклопакеты не стали, чтобы не портить фасад. А теперь нам это ставят в укор.

Больные в помещениях с заложенными кирпичами окнами, как подчеркнула Екатерина Байкова, не лежат. Там сейчас подсобки, но до пандемии коронавируса их планировали оборудовать под операционные.

Вариант с демонтажем окон и благоустройством фасада в больнице не рассматривали из-за бессмысленности затеи. Здание 60-х годов постройки, и до пандемии на его месте планировали построить консультативный центр новой поликлиники с хорошими окнами, входной группой и парковочными местами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru