В последнее время челябинцы все чаще обращаются к советскому прошлому, используя предметы той эпохи в интерьере. Популярным стало украшение елки старинными игрушками. Если кому-то для этого достаточно покопаться на чердаке, то другим — приходится искать раритеты на барахолках и сайтах с объявлениями. Комсомольская правда-Челябинск тоже заразилась новогодним настроением. Мы посмотрели, какие елочные игрушки продают горожане, стоит ли за выкладывать за них бешеные деньги.Мода на советскоеАнтиквары признают: советские игрушки отличались уникальностью, не то, что продают сейчас. Их можно часами разглядывать, окунаясь в прошлое, когда малышом стоял рядом с елкой и думал, что попал в сказку.— Мне хотелось вернуть волшебные ощущения из детства, снова побыть ребенком, — рассказывает челябинка Марина. — Я стала собирать старые игрушки по знакомым, родственникам, друзьям. У нашей семьи, к сожалению, ничего не сохранилось. Неважно, насколько они редкие. Для меня каждая — как произведение искусства. Они такие необычные, со своим характером, историей.Как рассказала психолог-консультант, сотрудник Института личностного и организационного развития «Эго Ресурс» Алина Миллер, мода циклична, в том числе на елочные игрушки.— В одежде в моде 90-е, например. В сериалах и кино тренд показывать 80-ые (сериалы «Странные дела», «Оно» и тому подобное). Какое-то время было увлечение наряжать елку на манер католического рождества с носками Санты или в красных тонах. Поэтому просто мода дошла и до советского Нового года, — считает Алина Миллер.Еще одной причиной популярности советских новогодних елок психолог считает то, что сейчас последние дети эпохи СССР становятся родителями.— Семьи все чаще остаются праздновать Новый год дома. А став родителем, человек актуализирует свой детский опыт. То есть со своими детьми мы как будто переживаем детство заново. А в нашем детстве были еще эти стеклянные душевные игрушки: зайки, снегурочки, снегири на прищепках, — говорит Алина Миллер.— Про дизайн в СССР говорили также мало, как про секс. Казалось, что его нет. А это далеко не так. Советский дизайн лаконичный и эргономичный. Чрезмерное украшательство тогда казалось пошлым, оттого и игрушки скромные и милые, — считает Алина МиллерЧто продают челябинцы: определяем раритетСамое «дорогое» объявление в Челябинске на Авито — это продажа елочных игрушек времен СССР за 250 тысяч рублей. На фотографиях можно увидеть разные игрушки. Например, светофор величиной с пятирублевую монету, фрукты, шишки, украшение из стекляруса и бусин, слона, тигренка, снеговика.За 10 тысяч рублей можно купить елочную игрушку на прищепке — фигурку Танечки, которая явно расписана вручную.7 тысяч рублей просят за елочную игрушку «Снеговик» из ваты, папье-маше. Продавец указывает, что это оригинал 1930 года без реставрации.Деда Мороза под елку 50-60 годов продают за 3,5 тысячи рублей.В Уфе за 10 тысяч рублей продают девочку на санках — елочная игрушка 50-х годов. Это папье-маше, а санки сделаны из проволоки.Чаще челябинцы продают советские елочные игрушки коробками или пакетами по 300-3,5 тысяч рублей. Разброс цен огромный (от 50 рублей за игрушку), и зависит он, похоже, в основном от настроения продавца. Коллекционер из Уфы Гульшат Мусина рассказала, действительно ли эти игрушки стоят таких денег.— «Танечка» в достаточно редком окрасе. Но ее цена максимум 5 000 рублей при сильном желании ее купить. А вообще эту игрушку уже три года продают, — рассказала Гульшат Мусина. — По остальным — это безумие, конечно. Стоимость игрушки можно посмотреть в специальном каталоге. Но сейчас вышел новый, обновленный каталог. Он без цен, значит, стоимость зависит от желания продавца. Вообще самая дорогая и редкая игрушка, это та самая, из детства.По ее словам, советских игрушек в продаже становится все больше, поэтому если одна игрушка раньше была довольно редкой и соответственно дорогой, сейчас она может упасть в цене. Важную роль в оценке играет и состояние — насколько сохранилась роспись и различные элементы.Сама Гульшат Мусина коллекционирует елочные игрушки уже семь лет. Ее сокровища хорошо известны в среде ценителей.— Я даже не могу вам сказать, сколько у меня игрушек. Они по коробкам — а их целая стенка, — говорит Гульшат Мусина.Два слова из историиВспомним немного историю. В России новогодняя елка и игрушки на нее появились благодаря Петру Первому. Именно он решил перенести празднование Нового года на 1 января и сделал ель главным новогодним деревом. Сначала елку украшали съедобными украшениями, уже позже появились золоченые шишки, бумажные цветы, поделки из ваты. Мода на стеклянные шары пришла из Европы. Говорят, однажды в Германии выдался неурожай яблок, которыми они украшали свои ели, и жители пришли к стеклодувам с просьбой сделать стеклянные яблоки. В России своего производства елочных игрушек не было, поэтому и стоили они у нас очень дорого.В 1925 году празднование Нового года в России запретили на целых десять лет, поскольку посчитали его вредным для советских детей. В 1935 году елки разрешили, но изменились и игрушки. На смену сказочным героям пришли пионеры, парашютисты, шары с портретом Ленина и Сталина, подвески в виде самолетов, танков. А на верхушке елки — только красная звезда. В конце 30-х гг. выпустили серию украшений на восточную тематику — Алладин, восточные красавицы и пр. Появились елочные игрушки чайники, самовары. После освоения Севера появились фигурки полярников, после выхода фильма «Цирк» — клоуны, медведи, собачки, ватные негритята. Первым в СССР выпускать игрушки начал завод «Елочка» в городе Клин. В 1937 году Дед Мороз впервые пришел на елку в Дом Союзов в Москве со Снегурочкой.А дальше историю советских елочных игрушек можно прослеживать по событиям, которые происходили в стране. В войну было не до производства игрушек и елки наряжали игрушками, которые мастерили из отходов военного производства — кусочков металла, проволоки, металлической стружки. На елке появились солдатики, пистолеты, собаки-санитары. Часто на елке можно было увидеть разрисованную перегоревшую лампочку.В 50-е годы среди игрушек появились фрукты, а также медведи, зайцы, белочки. Тогда же появилась мода на композиции из стекляруса и палочек. Появились бумажные гирлянды с рисунками.В 60-е с бурным развитием сельского хозяйства на елках поселились кукуруза, чеснок, лук, баклажаны. Появились спутники, ракеты, а еще — первые электрические гирлянды. Чуть позже начали делать игрушки из пластмассы, появился дождик.В эру стандартизации производство игрушек стало серийным и уже не таким разнообразным: игрушки делали в виде героев мультфильмов (крокодил Гена, Чебурашка, Вини Пух), деревенские домики, колокольчики, шары. В начале 90-х пиком моды было украшение елки в одинаковом цвете.Заметили, что пару лет назад тоже была такая мода: белая искусственная елочка и одноцветные шары? И вот сейчас — в моде игрушки советской эпохи.А вы в каком стиле нарядили елочку?К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru