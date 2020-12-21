Самая главная площадка для фейерверков — напротив «Мегаполиса» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска утвердила список мест, где разрешено запускать салюты. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии сегодня, 21 декабря.

Под фейерверки в городе выделили 12 площадок в шести районах. Больше всего мест — в Калининском районе. А вот в Советском районе повезло только жителям поселка АМЗ.

Рассказываем, где можно отметить Новый год. В чтобы он не получился с огоньком в прямом смысле слова, соблюдайте меры безопасности.

Калининский район:

— в районе перекрестка улиц Университетской Набережной и Молодогвардейцев;

— набережная реки Миасс в границах от улиц Новомеханической до дома № 6А до Российской;

— рядом с пешеходным мостом на поселке Мелькомбинат 2 (плотина «Коммунар», напротив дома № 40 по улице Университетской Набережной);

— по улице Кирова, дом № 78 (набережная реки Миасс).

Курчатовский район:

— по улице Черкасской, дом № 15 (торговый комплекс «КС»).

Ленинский район:

— пункт Береговой, ул. Ямпольская 1-я;

— улица Новороссийская, юго-западнее дома № 97.

Советский район:

— тупик переулка Большого.

Тракторозаводский район:

— в районе дома № 2 переулка Мамина;

— южнее СДЮСШОР «Алмаз» по улице Хохрякова.

Центральный район:

— улица Труда, напротив ТРК «Мегаполис»;

— на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский бор.

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