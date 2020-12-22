Для тушения крупного пожара на складе со стройматериалами в Кургане подогнали пожарный поезд

На месте ЧП работали 64 человека и 18 единиц техники. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Кургане накануне, 21 декабря, произошел крупный пожар на улице Омская. Вспыхнул металлический ангар со стройматериалами. Огонь охватил 900 квадратных метров. Пламя разыгралось так, что на борьбу с огнем пришлось пригнать даже пожарный поезд.

— Процесс тушения осложняла большая горючая загрузка, развитие пожара по утеплителю, низкие температуры и, как следствие, возникновение необходимости пожарно-спасательным подразделениям осуществлять отогрев пожарных гидрантов перед их непосредственным применением, — рассказали в ГУ МЧС России по Курганской области.

Пожарный поезд используется для подачи воды на месте пожара. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На месте работали 64 человека и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд, наполненный 60 тоннами воды. Руководил процессом начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский.

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Пожарные боролись с огнем больше полутора часов. Особенно было важно не допустить, чтобы пламя перебралось на соседние здания.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателям. Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

— Сообщение о возгорании в металлическом ангаре со стройматериалами по ул. Омская, 99Б, строение 7 поступило в 17.19. В 18.56 пожар на площади 900 кв.м. удалось локализовать, — добавили в чрезвычайном ведомстве.

Причину пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям.

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