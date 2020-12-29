Ребенку 15 лет, а он верит в Деда Мороза: когда раскрывать детям главную новогоднюю тайну

Каждый хотя бы раз в жизни писал письмо Деду Морозу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До Нового года остаются считанные дни. Наступления волшебного праздника ждут все. Но что, если вашему ребенку уже 15 лет, а он до сих пор верит в Деда Мороза? Мы узнали у детского и семейного психолога Елены Ишимовой из Челябинска, в каком возрасте лучше раскрыть ребенку тайну, что главного зимнего волшебника не существует.

— Все индивидуально, и нужно смотреть по ребенку, — говорит Елена Ишимова. — Мечтательный расстроится, и в моей практике были случаи, когда ребенок сильно плакал, ему было плохо. Дети-логики, аналитики могут заметить, что Дед Мороз в рекламе, на утренниках или в фильмах выглядит по-разному. Будет нечестно опровергать его доводы, но важно объяснить, что праздник при этом никто не отменял и подарки будут. Но от родителей.

Специалист подчеркивает: нельзя манипулировать ребенком и перекладывать обязанность по его воспитанию на сказочного волшебника фразой: «Будешь плохо себя вести — Дед Мороз ничего не подарит». Отсутствие подарка под елкой больно бьет по самооценке малыша. Он ощущает себя самым плохим в мире, разочаровывается и расстраивается.

— Верить в чудо можно в любом возрасте, — отмечает Елена Ишимова. — Когда ребенок верит в сказку в детстве, он сможет в тяжелых жизненных ситуациях поверить в чудо будучи взрослым. Если переживания связаны со здоровьем, появятся силы для борьбы. Сработает психологическая защита. Когда ее нет, человек просто смирится.

Как безопасно раскрыть тайну

Универсального способа не существует. С пытливым ребенком можно посмотреть фильмы, почитать сказки и истории о Деде Морозе, Санта Клаусе и других зимних волшебниках.

— Дед Мороз ведь есть на самом деле! А где живет? В сказке. А где живет сказка? За горами, за лесами, — так можно перевести разговор (говорить загадочным голосом. — Прим. автора), — предлагает Елена Ишимова. — Но сказка, вера в возможность существования чуда должна занимать место в жизни каждого.

В Новый год даже взрослые верят в чудеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тайну раскрыл другой ребенок

Раскрыть новогодний секрет ребенку могут другие дети: старшие братья и сестры, ребята в детском саду. Прагматичному ребенку психолог советует сказать: «Дед Мороз существует, пока мы в него верим. Давай позволим другим верить в это чудо». Романтичному — помочь справиться с ситуацией и поддержать его веру в волшебника добрым разговором.

— Когда провожу групповую сказкотерпию с детьми с помощью игр с песком, на занятиях мы с детьми всегда входим в сказку, — рассказывает Елена Ишимова. — Ребенок на время попадает в волшебный мир. Это развивает креативность, фантазию, и важно не лишать ребенка этого. Но бывают дети, которые отрицают сказку:

— Никакой он не волшебный! — примерно так они говорят. — Это обычный песок из магазина, и сказку рассказывает не он, а вы ее сами сочиняете.

— Волшебство — это очень интересно, и оно бывает у тех, кто в него верит, — в таких случаях говорю я. — Не буду уговаривать, но давай позволим ребятам поверить в сказку?

Тогда ради ребят он включается в процесс, делает вид, что со мной согласен, — продолжает Елена Ишимова. — Что-то свое, но обязательно доброе, с этих занятий берет. Учится уважать чужие чувства.

Ребенок узнал правду случайно

Узнать, что Дед Мороз не настоящий, ребенок может случайно. Увидел, что борода отклеилась или узнал голос папы. Отпираться в таких случаях не стоит.

И сохранять веру в чудо даже во взрослом возрасте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

— Можно поговорить о резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Рассказать, что он один за ночь облететь всех детей не успевает, — советует психолог. — Вот ему и помогают ряженные волшебники-помощники. В следующий раз обязательно придет настоящий.

Воспринимать это как коварную ложь не стоит. Поддерживать веру детей в чудо необходимо. Новогодний персонаж есть во всех культурах. Если взрослые настаивают, что Дед Мороз — выдумка, то лишают ребенка связи со сказочным миром.

— Через сказку ребенок учится понимать мир отношений, принимать и понимать себя, — продолжает психолог. — Это видно на сказочно-песочной терапии с детьми. С ребенком проще проиграть негативную ситуацию и на персонажах сказки найти из нее выход. Тогда он опосредовано, со стороны воспринимает чужие чувства. Это дает результаты.

Таким способом можно переводить ребенка, отрицающего существование Деда Мороза, в состояние волшебника. Показать, что он может сам дарить чудо. Участвовать в благотворительных акциях, тайно дарить другим радость. Стать маленьким творцом чудес.

— В появлении ненастоящего Деда Мороза тоже есть чудо. Человек, переодевшись, хотел доставить радость, и это намного интереснее, чем просто купить подарок и вручить. Надо обращать на такие моменты внимание детей, — говорит Елена Ишимова.

Если подарок Деда Мороза разочаровал

Но даже исполнение желания может расстроить ребенка. Если на совместном праздновании Нового года чужой подарок оказался привлекательнее его мечты. Вроде получил свои машинки, но хочется теперь робота, как у брата. В такой ситуации психолог советует не ругать ребенка, а с понимаем отнестись к его чувствам.

— Нужно объяснить, что Дед Мороз исполнил желание, написанное или нарисованное в письме, — рекомендует Елена Ишимова. — Желание он выполнил, и нужно его поблагодарить. Если есть финансовая возможность, можно написать вместе с ребенком еще одно письмо, и сделать желанный подарок на Рождество.

Ребенок просит дорогой подарок

Ребенок воспринимает Деда Мороза как всемогущего волшебника. Поэтому может попросить дорогие подарки: игровые приставки, телефоны, синтезаторы или живую лошадь. Финансовых возможностей на реализацию этих желаний может не быть, но и из этой ситуации можно выкрутиться.

— Важно письмо для Деда Мороза писать вместе с ребенком любого возраста. Пусть предновогодний ритуал загадывания желаний у Деда Мороза станет доброй семейной традицией, — говорит психолог. — Это поможет вам плавно подкорректировать запрос под приемлемую для бюджета стоимость и обучить эмпатии — просить не только для себя, но и для других. Рассказать, что Деду Морозу нужно поздравить всех детей на свете, и дорогим подарком мы можем поставить его в неудобное положение.

Ложь во благо

Дети с двух до семи лет плохо отличают сказку от реальной жизни. Они верят не только в добрых сказочных персонажей, но и в монстров. Поэтому отнимать у них веру в Деда Мороза или другие чудеса нельзя. Психолог говорит, что это ложь во благо, в которую в декабре погружается весь мир.

— В этом возрасте дети проходят мифологическую фазу, — объясняет специалист. — У них развивается фантазия, раскрывается творческий потенциал. Лишить его этой части жизни, все равно, что лишь части детства. Даже подростки, зная имена настоящих волшебников, утром все равно проверяют подарки под елкой. Детская душа хочет чуда. Взрослые тоже верят в волшебную энергетику Нового года, что он принесет нам только хорошее. Разве плохо, что мы с надеждой ожидаем чуда? Отберите его у нас, неужели станет лучше?

В Великий Устюг приезжают дети со всей страны

Бояться, что узнавший правду ребенок перестанет вам доверять, не стоит. Елена Ишимова говорит, что в семьях с доверительными отношениями между детьми и родителями этого не случится. К тому же Дед Мороз в рекламе, мультфильмах, сказках — это не выдуманный вами лично обман, а добрая коллективная традиция.

В периоды расстройства даже взрослым важно помнить, что прототип Деда Мороза — Святой Николай — тайно помогал в первую очередь тем, кто действительно нуждался. Если вы до сих пор не встретили волшебника лично, значит, кому-то в этот момент помощь была важнее, и он не смог прийти.

А что же взрослые?

В Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза, почтовая служба занимает несколько помещений. Сотрудники сортируют все письма, которые приходят — отдельные ячейки для просьб о домашнем питомце, технике, и есть отдельная полка для писем от взрослых.

Помощницы Деда Мороза признаются, что таких писем с каждым годом становится все больше. О чем просят? Как правило, о нематериальных вещах — здоровье, любви, ребенке, дипломе об образовании, новой квартире или погашении ипотеки и т.д. Сотрудницы почты относятся к таким письмам с пониманием, потому что сами верят, что заветные желания всегда исполняются.

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