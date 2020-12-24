Кировка и прогулочный бульвар на проспекте Ленина сияют тысячами огней. На Алом поле «вырос» сказочный лес из разноцветных деревьев. На площади Революции достраивают снежный городок и уже установили высоченную елку. Челябинск готов к встрече Нового года. А вы решили, из чего будет состоять ваш праздничный ужин? Наверное, по традиции думаете запечь утку или гуся, поставить на стол нарезку, разносолы и фирменные новогодние салаты?Предлагаем внести разнообразие в праздничное меню и в этом году поробовать новые вкусы — вы заслужили побаловать себя. С Яндекс.Едой мы составили подборку блюд, которые можно заказать к празднику из ресторанов Челябинска. Не обязательно дожидаться 31 декабря. Пробовать можно и раньше, во время «репетиций» торжества с коллегами и близкими.Судак в сливочном соусеЕсли боитесь «разозлить» символ года, то главным горячим блюдом на столе вполне сможет стать нежное филе белой рыбы. Предложение от ресторана малороссийской кухни «Журавлина»: порция судака, запеченная с сыром, картофелем, зеленью и томатами черри. Удобно — рыба сразу с гарниром, ее можно подавать на стол без дополнительной сервировки.Баварское ассортиБудем честны: как бы вы не старались удивить гостей горячим блюдом, оно будет одно. Время на приготовление сразу нескольких позиций вряд ли найдется, особенно учитывая, что 31 декабря в Челябинске будет рабочим днем. Баварский ресторан «Максимилианс» предлагает решение: с доставкой можно заказать сытное мясное ассорти. В нем свиная рулька, четыре вида колбасок, курица на гриле. Привозят с пюре, бретцелем, горчицей и соусом барбекю. Такой набор удобно будет разогреть в духовке и красиво подать к столу.Телячьи щечки с пастой орзоТелячьи щечки, которые в традиционной русской кухне подаются с крупой, чаще всего перловой, гриль-зона Family Grill предлагает в необычном исполнении с итальянскими мотивами. Нежное мясо сочетается с орзо в сливочном соусе — разновидностью мелкой итальянской пасты, напоминающей зерна риса или ячменя. Сытное блюдо приправлено пармезаном, а нотку свежести ему придает кинза.Рыбное ассорти из горячих закусокНа новогодний стол мы привыкли ставить мясо и колбасы. В последнее время к этому добавились еще и сыры с медом и грецкими орехами. Внести разнообразие можно сетом из «Максимилианс».В нем мидии в маринаде, кольца кальмара фри, золотистая мойва в панировке (уходит как чипсы!) и жареные креветки. Интересный набор, который точно привлечет внимание гостей. К нему ресторан предлагает сразу три соуса: сливочный хрен, барбекю и васаби.Крученики из свинины с галушкамиЭто блюдо от «Журавлины» может стать сытной горячей закуской. Тонкий стейк из свинины, в который завернута овощная начинка. Местный шеф добавил в нее соленые огурчики, два вида грибов и томаты. Мясо не сухое, привозят его со сливочно-грибным соусом.Вяленая свекла с рикоттойЕще одно блюдо, у которого есть шанс стать хитом застолья. Мастера Family Grill отваривают свеклу, а затем подсушивают ее в духовке. Добавляют солидную порцию творожной рикотты, заливают черносмородиновым соусом, декорируют веточками тархуна (трава эстрагон) и орехом пекан. Придется по душе тем, кто решил не возиться с селедкой под шубой, а сместить акцент на необычную подачу традиционного новогоднего овоща.Профитроль с пралине из пеканаГриль-зона Family Grill удивляет изысканностью своих десертов. Густое, но мягкое пралине из перетертых жареных орехов в шарике из воздушного теста с тонкой ажурной сахарной корочкой. Сверху Десерт украшен завитком из взбитых сливок и кусоками ореха пекан. Такой десерт вы и ваши друзья вряд ли когда-нибудь готовили дома, так что внимание гостей обеспечено.Как составить новогоднее меню?Удобно, что вы можете заказать несколько блюд из разных ресторанов одновременно. При виде такого разнообразия разбегаются глаза, но есть универсальный вариант меню: два салата, один овощной, другой с мясом, два горячих блюда — для любителей мяса и рыбы, и один десерт. Так вы сможете угодить всем и одновременно не поставите гостей перед слишком сложным выбором.До конца года заказы на сумму от 1500 рублей Яндекс.Еда доставляет бесплатно. А заказ на меньшую сумму привезут за 49 рублей. Выбрать понравившиеся блюда можно в приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go для iOS и Android. Через браузер заказ можно сделать на сайте eda.yandex.