И не верится, что еще три года назад участок федеральной дороги у Чебаркуля был узкий, в две полосы, и не справлялся с напряженным трафиком. В сутки здесь проходит более 10 тыс. автомобилей.Значимость его колоссальная: путь здесь идет до крупного города — Чебаркуля, до множества поселков и живописных дачных поселков Малково, Сарафаново, Пугачевский, Десятилетие, и далее — в Уйский район. Населенные пункты газифицированные, и челябинцы с удовольствием покупают в озерном крае дачи.С учетом важности участка Росавтодор выделил средства для масштабной реконструкции девяти километров.Подрядная организация, «СМУ-Дондорстрой», построила отрезок дороги с нуля. Дорога доведена до технической категории 1В с расчетной скоростью движения до 120 км/ч.Значительную часть времени занял комплекс подготовительных работ — по устройству земляного полотна, дорожной одежды, водоотводных сооружений и обустройству реконструированного участка. Было установлено более 35 тыс. п. м. барьерных ограждений, новые дорожные знаки, смонтирована современная система электроосвещения — 11,8 км.Данные о ситуации на дороге, о погодных условиях, состоянии дорожного покрытия, очистке трассы от снега водители узнают благодаря двум табло переменной информации.Появился пункт весогабаритного контроля: он важен с точки зрения сохранения введенного в эксплуатацию объекта. Для отдыха водителей построены три площадки. Для пассажиров общественного транспорта — две автобусные остановки.Для удобства пешеходов смонтирован удобный надземный модуль, позволяющий безопасно пересечь дорогу.Воплощенный в жизнь проект предусматривал выпрямление существующего профиля дороги, чтобы миновать аварийный чебаркульский перекресток. Ликвидированы перепады подъемов и спусков. Федеральная дорога избавилась от нескольких пересечений на одном уровне, стала полностью регулируемой.Построена современная комфортабельная развязка в форме полного клеверного листа. Она позволила вывести транспортные потоки в два уровня. Сейчас пропускная способность выросла в четыре раза: до реконструкции — 1538 автомобилей в час. Сейчас — 6895 автомобилей в час. И никаких пробок!Кстати, ранее участок отличался высокой аварийностью: перекресток Чебаркуль — Уйское всегда был местом концентрации ДТП. За два года здесь произошло восемь ДТП. В авариях пострадали 11 человек. Новая развязка решит застарелый больной вопрос аварийности, уверены в УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.Впервые в Челябинской области уложено цементобетонное покрытие с толщиной дорожной одежды в 80 см.В отличие от асфальтобетона, этот материал не имеет ограничений по нагрузкам, устойчив к перепаду температур, что особенно важно в наших климатических условиях.Межгарантийный срок службы материала — 12 лет. Он не требует промежуточных и капитальных ремонтов. В морозы бетон более стоек, хорошо держит температурную и динамическую нагрузки.ОЦЕНИМ ПРИЕИМУЩЕСТВАНа церемонии открытия реконструированного участка министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отметил, что сейчас здесь есть все современные элементы безопасного автомобильного движения. Четырехполосная магистраль задает вектор развития всей дорожной сети региона.— За слаженную работу благодарю сильную команду ФКУ Упрдор «Южный Урал» и начальника управления Сергея Бойко. Результат слаженной работы, квалификация подрядчика подарили нам, жителям области, долгожданный объект, — сказал Алексей Нечаев.— Мы знаем, что трасса М-5 «Урал» транзитная. В горной части региона дорога пока очень сложная, двухполосная, узкая. Здесь же, на реконструированном участке, идет продолжение строительства широкой, четырехполосной безопасной трассы, — сказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТО важности объекта рассказал руководитель подрядной организации «СМУ-Дондорстрой» Николай Имедашвили:— Не самый крупный наш проект, но сложный: нужно было в короткие сроки развернуться и построить дорогу. В чистом виде строительные работы заняли 14 месяцев. Цементобетон — материал непростой, и цена ошибки очень большая, потому что укладывает его бетоноукладчик, и если что-то пошло не так, приходится разбирать вручную. Мы справились. Благодарю ФКУ Упрдор «Южный Урал», которое работало мощно, на подъеме. А у нас в Челябинской области новое интересное испытание — обход Аши. Будем работать!ЧТО ДАЛЬШЕ— Стартовали проектные работы по строительству дороги в обход города Сим. Будет построено 20 км и еще 23 км — реконструировано до параметров I категории. Ввод в эксплуатацию 14 км планируется в 2022 г. Оставшийся участок будет введен через четыре года.— Идет реконструкция участка в 16 км от границы с Башкортостаном. Здесь будет четырехполосная дорога с разделительным ограждением, построено три двухуровневые транспортные развязки. Завершение работ планируется в 2024 г.— В ближайших планах — увеличение полос движения с двух до четырех на участке Чебаркуль — Миасс (10 км). При положительном заключении экспертизы и наличии финансирования ФКУ Упрдор «Южный Урал» приступит к исполнению важной задачи.— Запрошено финансирование на работу по работе над проектом по капремонту еще 80 км автодороги М-5 «Урал». Заключен Госконтракт на разработку документации по планировке территории, чтобы увеличить число полос до четырех на оставшиеся 90 км федеральной трассы.При выделении финансирования к 2028 г. от границы с Башкортостаном до Челябинска можно будет добраться по четырем полосам.Прямая речьНачальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко:— В будущее мы с коллегами по управлению смотрим уверенно, потому что видим перспективы до 2028 года. Нас ждут грандиозные задачи. Согласно всех методик расчета, по результатам нашей программы автомобильная дорога М-5 «Урал» станет четырехполосной от границы с Башкирией до столицы субъекта — Челябинска. Полный вперед. Несмотря на пандемию и иные сложности мы справляемся с поставленными важными задачами. Мы выполнили всю программу, утвержденную Росавтодором, в этом календарном году.Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Здоровья, успехов, благосостояния и стабильности! И не забывайте пристегиваться, когда выезжаете на дорогу, чтобы добраться безопасно из пункта А в пункт Б.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru