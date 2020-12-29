Начиная с 30 декабря частные лаборатории переходят на праздничный режим работы. Жители Челябинска, планирующие провести новогодние праздники за границей, а также в регионах России, где требуют предоставить тест на COVID-19, столкнулись с проблемами.Особенно в сложной ситуации оказались те, кто запланировал поездки в Турцию. Другие страны ввели такие правила давно и люди могли спланировать даты поездки. Недавнее заявление турецких властей о том, что с 30 декабря требуется справка об отсутствии коронавируса, застало отдыхающих врасплох.— Выбрала тур в Стамбул именно потому, что там не требуется тест на ковид и тут такая подстава! Вылет 3 января утром из Уфы. Тест нужно сдать 31 декабря-1 января, но частные клиники не работают. В турфирме разводят руками: мы не знаем, что вам делать. Плакать хочется, — рассказала читатель КП-Челябинск Евгения.Успеть за 72 часаКак объяснили в ассоциации туроператоров России, тест должен быть взят только методом ПЦР. Анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены по крови не подойдут.— Сам тест должен быть проведен не ранее, чем за 72 часа до въезда в Турцию. Отсчет этого срока действия начинается с даты забора биоматериала — и это должно быть указано в документе, — сообщили уточнили в АТОР. — Если справка в электронном виде, она должна в обязательном порядке содержать QR-код лаборатории. На справке в распечатанном виде достаточно оригинальной печати лаборатории, но она также может содержать и QR-код.Похожие требования и у других стран. Туристам, заранее купившим билеты на первые числа января, советуют уточнять информацию у туроператоров или авиакомпаний.Где сдать тест на коронавирус в Челябинске в новогодние праздники?— В «Лотосе» сообщили, что 31 декабря, 1 и 7 января — выходные дни. Тем, кто сдаст тест 30 декабря, пришлют результаты в тот же день.— В «Инвитро» также посоветовали сдавать тест утром 30 декабря, причем в режиме «CITO» (когда курьер тут же увозит биоматериал в лабораторию), тогда результат будет готов к вечеру. Лаборатория возобновит работу с 3 января.— В «Прогрессивных медицинских технологиях» сообщили, что анализы ПЦР берут до 15:00 30 декабря. Затем — с 3 января. Готовность — до двух дней с момента поступления биоматериала в лабораторию.— В «Гемотесте» последний рабочий день 30 декабря. Если сдать в этот день, результат придет 1 января. Лаборатория возобновит работу 2 января. Ждать результат придется 2-3 дня.Важно! Для сдачи анализов может потребоваться предварительная запись. Поэтому, чем раньше запишитесь, тем больше шансов успеть.Если вы собрались на отдых, тщательно планируйте дату поездки с учетом готовности результатов теста. Тоже самое касается туристов, возвращающихся в Россию — сдать тест и загрузить результаты на Госуслуг нужно в течение трех дней.Тем, кто хочет провериться просто для себя, придется подождать. Напомним, что частные клиники не принимают пациентов с признаками гриппа и ОРВИ. Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и вызовите врача.Где еще можно сдать тест на коронавирус в новогодние праздники?В аэропорту вылета. Во всех воздушных гаванях, откуда выполняются зарубежные рейсы, есть пункты тестирования. Режим работы и сроки о готовности уточняйте в справочных аэропортов. Скорее всего, придется прибыть пораньше.Работает пункт тестирования в аэропорту Кольцово. Если тест очень нужен и вышеперечисленные варианты вам не подходят, можно съездить туда. Как сообщается на сайте Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области 30 декабря только выдают результаты. 31 декабря — выходной день. 1 января пункт тестирования будет работать с 13:00 до 21:00, 2 января — с 9:00 до 21:00 С 9:00 3 января снова переходит на круглосуточную работу.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru