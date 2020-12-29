Жильцы домов на Художника Русакова в Челябинске, что празднику в их дворе быть. Жители обращались в управляющую компанию с просьбой облагородить пустырь возле домов, который много лет заброшен, но потом решили все сделать своими силами. Теперь здесь появится зимняя горка и трехметровая елочка. Такой подарок дети увидят утром 31 декабря.— Рядом с нашими домами есть пустырь под школу или детский сад. Но он уже много лет стал местом для выгула собак, — рассказывает местная жительница Мария Казанцева. — Зато для наших детей нет места для зимней горки, а елку ставят в дальнем дворе. Они облюбовали бугор и прокатали его до земли.По словам Марии Казанцевой, местные жители уже несколько лет просили установить на пустыре горку, но в управляющей компании сказали, что это земля муниципальная и ставить на ней травмоопасный объект не могут.— Тогда мы решили скинуться сами и поставить елку. ЖЭК поможет залить горку, — рассказывает Мария Казанцева. — Мы собрали 45 370 рублей, в сборе участвовало 58 человек.Большая часть собранных денег уйдет на горку — жильцы решили поставить деревянную двухметровую горку с длиной спуска шесть метров. У горки широкая лестница и площадка, чтобы было удобно подниматься и спускаться. Заказали жильцы и табличку с правилами поведения на горке.— Я считаю, что под присмотром взрослых кататься на такой горке безопасно, — говорит Мария Казанцева. — Конечно, были небольшие опасения, что горку снесут, но будем надеяться, что этого не произойдет.На оставшиеся деньги было решено купить трехметровую ель и поставить ее рядом с горкой. Украшения детишки сделают своими руками.— Как сказал мне директор НТМ-Жилфонд Владислав Захаров, они поставили елку в привычном месте, — говорит Мария Казанцева. — Наша будет стоять между домами Художника Русакова 3 и 5. Директор также сказал, подумает над помещением, где можно хранить горку летом. Помещения есть, но есть распоряжения, запрещающие хранение чего-либо в них.Уже завтра горку установят, а заливать ее планируют вечером, чтобы с утра 31 декабря детишки порадовались такому подарку.По словам Марии Казанцевой, это не единственная инициатива по благоустройству пустыря. Местным жителям очень хочется сделать здесь парк с разными зонами, например, скейт-парком.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru