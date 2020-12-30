В этот Новый год жителей Челябинска и области ожидает морозная погода. Зато первый день января будет солнечным. Рассказываем, какой будет погода на Новый год 2021 в Челябинске.Днем 30 и 31 декабря в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха -13..-15. В новогоднюю ночь похолодает до -24..-26. Утро 1 января будет солнечным -18..-20.Сегодня днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Температура воздуха -11..-16, в низинах до -19 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Ночью -17..-22.31 декабря будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег и практически безветренно. Днем -10..-15, на севере региона до -18 градусов. В новогоднюю ночь в северной части региона похолодает до -22..-27, в южной чуть теплее -18…-23.В первый день нового года -14..-19, на севере до -24 градуса.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru