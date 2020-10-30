«Строили квартиры для себя»: в день 102-летия ВЛКСМ в челябинской «Комсомолке» встретились бывшие лидеры молодежной организации

В "Комсомолке" отметили 102-летие ВЛКСМ и поговорили с бывшим комсомольским активом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Интеллектуально-просветительский проект, своего рода творческая, литературная гостиная «Важные люди» в день 102-летия ВЛКСМ стала местом притяжения известных комсомольских лидеров.

Говорили много, долго, интересно и по делу. Повод такой, что хочется вспомнить, как это было. Сравнить с днем сегодняшним. Нынче тема «а-ля СССР» с приятной ноткой ностальгии, духом и фактами той эпохи активно «эксплуатируется» в СМИ, приправляясь комментариями и увлекательными и нередко поучительными рассказами. А «Комсомольской правде», которая в этом году отметила 95-летний юбилей, сам бог велел «удариться» в такие воспоминания. Тем более, что вместе с «Комсомолкой» отметить 102-летие, а заодно и 95-ю годовщину пришли представители комсомольского актива Южного Урала – секретари комитетов ВЛКСМ - Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи Челябинска. Те, кто тогда сам творил историю. Им есть что рассказать, о чем подискутировать. Сравнить, дать оценку, прогнозы. Вскрыть новые факты, вспомнить, как сами вступали в ряды комсомола. Для тех, кто сегодня старше 40-45 многое знают не понаслышке… Для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.

Директор челябинского филиала КП Екатерина Парфенова представила уникальные книги издательского дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ

Глава Курчатовского района Челябинска, в прошлом I секретарь Челябинского городского комитета ВЛКСМ Сергей Антипов:

— Меня принимали в ряды ВЛКСМ, как сейчас помню, в райкоме комсомола Металлургического района – там я жил, учился, позже работал на ЧМЗ. Не в школе, а в самом райкоме. Тогда умели проводить и организовывать такие торжественные мероприятие. Событие для тогдашних школьников – очень знаковое…

Потом учеба в ЧПИ, студенческие строительные отряды – я все пять лет работал на таких стройках, даже успел поучаствовать в возведении здания цирка. Студенты тогда там очень хорошо зарабатывали (кстати, зимой обучались на специальных курсах по той или иной строительной специальности).

После – работа на Челябинском металлургическом. Там меня выбрали заместителем секретаря комсомольской организации завода. Позже – работал первым секретарем Курчатовского райкома ВЛКСМ. Тогда мы создавали организацию фактически с нуля, равно, как создавался в 1985-ом и сам район (Сергей Антипов долгое время был и главой Металлургического района Челябинска, - Прим. ред.)…

Вот сейчас модно говорить про скаутов. Но, на мой взгляд, это жалкое подобие пионерии – и по численности и по тем делам, которые были под силу тогдашним школьникам. А комсомольские организации — это вообще обширная тема, эта была мощнейшая структура. Я считаю, что комсомол в то время не столько политическое, сколько молодежное объединение, способное решать многие вопросы. Многие забывают, что комсомольские бригады строили молодежно-жилищные комплексы, а потом получали квартиры в этих домах. А соревнования комсомольских бригад на предприятиях. Производительность труда возрастала в разы! И зарплата, соответственно. Все было реально. Конечно, сегодня не возродить комсомол, но то, что в этом движении было большое рациональное зерно – это факт.

Сергей Антипов (слева) и Александр Блинов вспомнили, как вступали в комсомол. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ

Кстати, и еще один повод для встречи и приятных воспоминаний имелся – вместе с нашими читателями гости редакции познакомились и с книжными новинками Издательского дома «Комсомольская правда» — уникальными по своей информационной насыщенности документально-художественными сборниками — «Сила в правде «Комсомольской» и «Комсомольский альбом - 95».

Первая книга — это «кухня» легендарной «Комсомолки» от журналистов особенных – собственных корреспондентов газеты нескольких поколений, с картинами переломной эпохи в истории нашей страны. А «Комсомольский альбом – 95» - уникальная книга об истории «Комсомольской правды», неразрывно связанной с историей Отечества. Газета взрослела вместе со страной, разделяла все ее заботы и радости и отражала самые важные новости на своих страницах. Очень интересно узнавать, как в тот или иной год газета писала о главных событиях.

Одни из уникальных изданий книжной коллекции "Комсомольской правды". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСКАЛИ ИНИЦИАТИВНЫХ

Бывший секретарь комитета ВЛКСМ Челябинского радиозавода «Полет», один из экс-чиновников областного правительства, городской мэрии, в прошлом гендиректор агрокомплекса «Чурилово», а ныне – предприниматель Сергей Чигинцев:

— Понимаете, система работы организации ВЛКСМ давала возможность людям молодым людям раскрыться. По настоящему. Далеко не через знакомства. Просто проявляй здравую инициативу. Предлагай что-то полезное для общества. Искали и выдвигали именно таких инициативных, которые помогут «горы свернуть». Человеку давали возможность реализоваться. Были наставники, рационализаторы, комсомольские бригады… Комсомолу давали возможность искать и экспериментировать – на производстве, в институтах, в различных учреждениях. Предлагай, делай. Не получалось, зачастую прощали, но подсказывали. Человек труда, профессионал своего дела тогда был на первом месте, на виду. Сейчас модно об этом говорить, но многое из того, что было уже, к сожалению, потеряно. Я всегда с теплотой вспоминаю то время. У комсомола есть что перенять, чему поучиться. В том числе, и с точки зрения организационной структуры и с точки зрения экономических позиций. Молодежь помогала двигать экономику, поэтапно продвигалась к понимаю всех механизмов ее работы. И промышленность у нас была далеко не в застое, как некоторые полагают.

Сергей Чигинцев: "в комсомоле инициативных продвигали". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВЫПИСЫВАЛИ «С МОЛОКОМ МАТЕРИ»

Больше двух часов живого диалога за чашкой чая пролетели незаметно. Конечно, много говорили и о дне сегодняшнем. В основном, об экономике. Приводили много примеров успешных экономических моделей. Александр Блинов, например, вспомнил, как во время поездки в Японию кто-то из руководителей местной компании рассказал, что их страна брала пример с СССР. С наших пятилетний планов развития страны. Только в Японии это были не «пятилетки», а планы рассчитанные на 30 лет.

Делегат VXIII съезда ВЛКСМ, председатель Совета ветеранов Центрального района Челябинска Александр Блинов эмоционально рассказывал, как переживал, что его вместе со всеми не приняли в ряды комсомола. А причина простая – ему тогда еще не исполнилось 14 лет. Но потом ему пришлось пройти жесткий отбор. Смотрели на все — рост, физическую форму, образование, характер.

— «Комсомольскую правду» тогда выписывали с «молоком матери». Можно так образно выразиться, — вспоминает Александр Павлович. — Сначала была «Пионерская правда» — я ее от корки до корки постоянно читал, потом переходили на «Комсомолку». Так я долго не мог свыкнуться с мыслью, что «Пионерку» теперь мне уже по «статусу» читать не положено (улыбается). Но со временем свыкся. Стал с удовольствием выписывать «Комсомольскую правду».

Александр Блинов каждый год принимает поздравления в День комсомола Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все гости «Комсомолки» много дискутировали и сходились в одном важном вопросе – необходимо вернуть в школы воспитательное начало. Как было в прежние годы, когда школа давала и образование и воспитывала человека, личность.

По мнению первого секретаря Челябинского областного отделения КПРФ Игоря Егорова стране сейчас не хватает настоящих героев, в хорошем, правильном понимании этого слова.

— Надо перестать переписывать историю. Вот, к примеру, в школах: сколько часов на уроках сейчас отдают изучению истории Великой Отечественной войны – от четырех, максимум до семи уроков. Очень мало. Прежде половина учебника истории в старших классах была посвящена этой войне и победе советского народа, — сказал Игорь Егоров. — Нужно сделать так, чтобы Великая Отечественная была не пустым звуком для молодежи...

Игорь Егоров считает, что в школах мало уроков по истории Великой Отечественной войне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КНИГА ОТ «КП» — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Говоря об истории, сегодняшнем днем «Комсомолки» директор Челябинского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова отметила, что прошлое неразрывно связано с настоящим. И книги в этом один из главных проводников.

— Тиражи газеты не падают. На мой взгляд, это говорит о том, что люди тянутся к «бумажной», а не только к интернет-информации… Книги, журналы Издательского дома «Комсомольская правда» — это добрые, познавательные издания для взрослых и детей. История, культура, искусство, экономика, жизнь и здоровье, кулинария… Это, в том числе, и целые уникальные коллекции, которые мы предлагаем нашим читателям. К 95-летию газеты были выпущены не менее уникальные, прекрасно иллюстрированные книги — «Сила в правде «Комсомольской» и «Комсомольский альбом - 95». По таким книгам можно изучать историю не только газеты, но и самой России, — говорит Екатерина Парфенова. – Поверьте, если книга – лучший подарок, то подобные издания, коллекции от «Комсомольской правды» действительно шикарный презент! Для детей и взрослых.

Кстати, если говорить об уникальности и полезности, то, к примеру, книга, изданная «Комсомольской правдой» «Коронавирус. Инструкция по выживанию», появилась в продаже в конце марта этого года. Тогда, согласитесь, когда еще никто не подозревал, что COVID-19 перерастет в пандемию и приведет к таким результатам, как сегодня… Ценность изданий «Комсомолки» - в уникальности, полезности. Это книги, как говорят, на все времена.

Для многих комсомол стал хорошей школой жизни и дал возможность карьерного роста Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Душевная обстановка располагала к воспоминаниям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этих книгах главные события страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналист Алексей Микушин работает в "Комсомолке" около 20 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный редактор челябинского филиала КП Юлия Реутова и председатель Совета ветеранов Центрального района Челябинска Александр Блинов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Издания "Комсомольской правды" - отличный подарок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

«Комсомольская правда» выпускает множество интересных книжных и журнальных серий. На сегодняшний день в каталоге представлено более 800 наименований, и ассортимент регулярно пополняется новыми изданиями.

Издательский дом выпускает книги об истории, кулинарии, здоровье, воспитании, а также детские журналы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заказать и приобрести книги, книжные коллекции для себя, друзей, в качестве подарков (в любом количестве) можно в Челябинском филиале АО ИД «Комсомольская правда» - адрес электронной почты: kpchel@phkp.ru; телефоны для справок: (351) 700-09-67, (351) 266-66-83.

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