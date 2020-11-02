Пассажиры трамвая, в который въехала фура, опубликовали видео из искореженного салона

Водитель трамвая принял удар на кабину. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске фура на полном ходу протаранила трамвай. Авария произошла поздно вечером, 1 ноября, возле торгово-развлекательного центра «Алмаз». От удара у вагона разнесло весь перед. На место примчались несколько бригад скорой помощи.

— Мама ехала на этом трамвае. Слетела с сиденья от удара. Говорит, девушке плохо с сердцем стало от испуга, — рассказала очевидец Татьяна Кулюкина.

В трамвае находилось около 10 пассажиров. Фото: ГИБДД Челябинска

В момент ДТП в салоне было около 10 пассажиров — все живы и целы. В больницу с травмами увезли только водителя трамвая. Как пишут его коллеги в группе «Челябинский транспорт», он буквально принял удар на себя.

— Около 23:25 в вагон восьмого маршрута, который поворачивал с Копейского шоссе на Гагарина на разрешающий сигнал, влетела фура. Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря тому, что водитель трамвая, заметив опасность, отпустил педаль безопасности, что автоматически привело к срабатыванию всех видов тормозов. Трамвай сбросил скорость, и удар фуры, которая двигалась по Копейскому шоссе, пришелся на кабину, а не на середину вагона.

В аварии пострадали водитель и одна пассажирка. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

Как сообщили КП-Челябинск в горздраве, водителя увезли в областную больницу с черепно-мозговой травмой и ушибами. Ему назначено амбулаторное лечение. Также в аварии пострадала 66-летняя пассажирка, но от осмотра она отказалась.

Вероятно, вагон спишут. Фото: vk.com/«Типичный Челябинск»

В ГИБДД сообщили, что сейчас разбираются в произошедшем.

— 60-летний водитель автомобиля International с полуприцепом на регулируемом перекрестке столкнулся с трамваем. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.

У трамвая разбит весь перед, а фура почти невредима. Фото: ГИБДД Челябинска

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