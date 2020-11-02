Хирурги сшивали мышцы, сосуды и нервы: в Челябинске мужчине пришили отпиленную руку

Житель Миасса случайно отпили себе руку на работе. Фото: пресс-служба ЧОКБ

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) пришили отпиленную руку 30-летнему пациенту из Миасса Михаилу Голеву. Мужчина говорит, что оказался без кисти случайно.

— Ленточная пила была остановлена, когда я ее настраивал, но произошел скачок электроэнергии и механизм запустился. Если честно, я даже не понял, что произошло, даже не больно было — так все быстро — раз, и все в крови! — вспоминает Михаил.

Коллеги вызвали Михаилу скорую, которая отвезла его в местную больницу, где ему не смогли помочь. Потом мужчину доставили в ЧОКБ, поэтому только через 10 часов после травмы врачи приступили к операции. Как рассказала пресс-секретарь медучреждения Наталья Малухина, в течение пяти часов хирурги сшивали мышцы, сосуды и нервы. А в кости установили металлические спицы.

В кости мужчине вставили металлические спицы. Фото: пресс-служба ЧОКБ

— При такой травме важно как можно быстрее доставить к нам и пациента, и отрезанную конечность, с обязательным соблюдением всех условий транспортировки — обложить льдом через ткань и ни в коем случае ничего не пришивать, не обрабатывать, тогда есть надежда на успех операции, — объяснил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александр Пухов.

За три десятка существования отделения врачи наловчились пришивать пальцы, кисти, предплечья, стопы, уши и носы.

Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отметил, что операции могут идти и по 12 часов, и по 20 часов, когда бригады из нейрохирургов, сосудистых хирургов, травматологов и других медиков сменяют друг друга.

— Радует, что в последнее время такие крупные ампутации стали происходить гораздо реже. То ли технические возможности развиваются, то ли люди стали осторожнее, и это не может не радовать, — добавляет Дмитрий Альтман.

Также в больнице подчеркнули, что не прекращали оказывать экстренную и плановую помощь даже в период пандемии коронавируса. Сначала года в ЧОКБ выполнили 17360 только хирургических операций.

В течение пяти часов хирурги сшивали мышцы, сосуды и нервы. Фото: пресс-служба ЧОКБ

Тем временем в Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию. В региональном Минздраве объяснили, что эта мера поможет замедлить распространения коронавируса и других вирусных заболеваний, а также высвободить врачей для усиления работы.

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