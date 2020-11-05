Гендиректор «Трактора» Иван Савин на радио «Комсомольская правда» - Челябинск: «Тренерская работа — не моя стезя»

Иван Савин в студии радио "Комсомольская правда" - Челябинск (95,3 FM) Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сейчас в КХЛ наступил 10-дневный перерыв, связанный с проведением первого этапа Еврохоккейтура. Время подвести некоторые итоги. «Трактор» сейчас на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У команды неплохой очковый задел – 14 побед в 23 матчах, отставание от первого места – четыре очка. Чем будет заниматься команда в «осенние каникулы»?

На старте сезона в активе "Трактора" 14 побед в 23 матчах. Фото ХК "Трактор".

ПЕРЕВЕСТИ ДУХ

— Первое, что необходимо сделать сейчас – это дать игрокам отдохнуть. Перевести дух. После старта сезона, плотного графика чемпионата. И уже с новыми силами подтянуть необходимые компоненты игры, — начал разговор с ведущей спортивной программы на радио «Комсомольская правда»-Челябинск (95,3 FM) Алиной Покровской генеральный директор «Трактора» Иван Савин. — Тренеры прекрасно знают над, чем нужно поработать. В ноябре у нас домашние игры с магнитогорским «Металлургом», «АК Барсом», выездная серия с «Куньлунем», «Йокеритом» и СКА, в Челябинске – с московским «Динамо» и «Автомобилистом».

— Как оцениваете старт сезона?

— Положительно. Поблагодарили игроков, тренерский штаб. Но мы не живем одним-двумя месяцами. Нужно продолжать двигаться вперед. Только так.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ТУШУЕТСЯ

— Молодые Артем Шварев, Сергей Телегин резво проявили себя в КХЛ. На счету обоих уже по паре заброшенных шайб. Есть на примете еще молодые, талантливые, способные проявить себя?

— У нас все рвутся в бой, и тренеры постоянно «держат на карандаше» тех, кого можно привлечь на игры в КХЛ за основной состав клуба. Ребята не тушуются, стараются проявлять себя. Мы будет продолжать привлекать молодых. Главное, чтобы они не разово «выстреливали», а постоянно помогали команде, влияли на результат. Для молодых важна и финансовая составляющая, ведь на уровне КХЛ зарплаты повыше.

— В конце октября травму получил игрок «Трактор» Олег Евенко. Тяжело будет без габаритного, за два метра ростом защитника. Олег всегда готов «навести порядок» на площадке и не дать в обиду своих… Насколько серьезна травма?

— Я не могу распространять информацию о травме Евенко. Врачи делают все для того, чтобы он быстрее вернулся в строй. Но процесс восстановления у всех идет по-разному. Думаю, он быстро поправится. А что касается его «гренадерских» качеств, то в первую очередь мы его рассматриваем, как защитника. Другой вопрос, что с его габаритами он помогает команде, можно так сказать, — принуждает соперников к порядку, упреждает их агрессивные действия, старается не давать своих в обиду. Такие люди тоже нужны.

— Иван Анатольевич, можете внести ясность. Шведский защитник Лоуренс Пилут. На сайте КХЛ он именуется, как Пилут. Кто-то говорит Пайлат. Как правильно?

— Не претендую на истину в последней инстанции, но лично я называю его Пилут. С ударением на первый слог.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС

— В последних матчах «Трактор» набирает довольно много штрафных минут. Кто-то говорит, что это не важно. Главное, чтобы команды выигрывала. Как в этой связи вы относитесь к дисциплине?

— Я повторю, задачи команды не распространяются на месяц-два. Они более глобальны. Если дисциплинарные штрафы войдут в «привычку», то ничего хорошего не будет. Без дисциплины не будет побед. Мне нравится такая фраза, обращенная, в том числе, и к хоккею: «порядок бьет класс». Порядок нужен и лишние штрафы здесь не приведут ни к чему хорошему.

— Может тренеру крепким словечком повлиять на игроков, чтобы «привести в чувство»?

— Я от Анвара Гатиятулина (главный тренер ХК «Трактор», - Прим. ред.) не слышал ругани и мата. Он человек интеллигентный, скажем так. К игрокам относится уважительно. Просто умеет найти другой подход к хоккеистам. Понимает важность именно диалога и необходимости донести до игроков то, чего он хочет и добивается.

У Анвара Гатиятулина свой подход к игрокам "Трактора". Фото ХК "Трактор".

БАЛЛЫ ВЛИЯЮТ НА ПРЕМИИ

— Вместе с тем, в клубе существует некая балльная система, он которой зависят премиальные игроков. Что это за система?

— Да, такая балльная система существует. Критериев достаточно. Они оценивают вклад каждого игрока в победу в каждом конкретном матче. Эти оценки, в принципе, полезны, чтобы видеть, как игрок растет, прогрессирует, где ему нужно добавить в каких-то компонентах.

— На что влияет эта балльная система, и кто выставляет оценки?

— Эти баллы напрямую влияют на уровень премиальных выплат. Чем выше оценка от тренеров, тем больше будут выплаты за ту или иную победную игру.

— Были ли ситуации, когда игроки оставались без премиальных?

— В моей игровой практике такие ситуации, безусловно, были. Пока в «Тракторе» такого нет. Мы считаем, что ребята достойны премий. Сейчас мы выполняем все те условия, которые прописаны в контрактах. Думаю, что игроки довольны.

ТРЕНЕР – ЭТО НЕ МОЕ

— Иван Анатольевич, вы пришли на пост генерального директора 31 января 2020 года. Через какое-то время мир столкнулся с коронавирусом, пандемией, «коронакризисом», самоизоляцией, режимом ограничений, рядом других «болячек». Насколько сложно работать в такой обстановке, в такое время?

— Не скажу, что сложно. Время непростое, время неопределенностей. Те регламенты, по которым работали раньше, те решения, что принимались в обычное время, сейчас не дают того эффекта. Считаю, что сейчас нужно гибко реагировать под складывающиеся обстоятельства и делать все для того, чтобы «Трактор» двигался вперед, развивался... Для нас важно смотреть вперед. Поэтому мы и поставили задачи, связанные с развитием клуба, минимум на ближайшие пять лет. Это тот ориентир, та цель, к которой мы должны стремиться.

Отвечая на вопрос: как Анвар Гатиятулин в начале сезона, будучи на больничном руководил командой, Иван Савин рассказал, что главному тренеру оборудовали специальную комнату с мониторами, обеспечили прямую связь с тренерским штабом, и он в режиме онлайн определял состав, распределял игровое время, кто за кем и в каких сочетаниях будет выходить на лед.

В ходе эфира Ивана Анатольевичу напомнили, что а рамках этого чемпионата КХЛ на место заболевшего наставника СКА на тренерский мостик встал вице-президент клуба и первый заместитель председателя Совета директоров Роман Ротенберг. А готов ли был пойти на такой шаг генеральный «Трактора»?

— Это исключено. Тренерская работа – не моя стезя, — искренне ответил Иван Савин. – После окончания хоккейной карьеры я сразу знал, что это не мое. Не видел себя ни детским тренером, ни тренером профессиональной команды. У нас есть более компетентные люди.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ «БАРАНКУ»

— Сейчас из-за коронавируса многие матчи в лиге переносятся на неопределенный срок. Как происходят такие отмены? Кто договаривается между собой?

— Руководители КХЛ перед началом сезона заявили, что переносы матчей могут происходить только в исключительных случаях. Команды ориентировали на то, чтобы они создавали резерв из числа игроков своих фарм-клубов, молодежных составов. На игры должны выходить те, кто может играть по медицинским показателям. У нас есть «Челмет», «Белые медведи». Парни смогут постоять за «Трактор».

"Трактор" в этом сезоне уверенно играет и в гостевых матчах. Фото ХК "Трактор".

— Никто не хочет получать «баранку» - терять очки из-за невыхода на матч…

— Если сложная эпидемиологическая ситуация в клубе, то директора клубов сначала созваниваются. Потом обращаются в лигу с просьбой перенести матч по тем ли иным объективным причинам, не засчитывая поражения. В КХЛ идут на такой шаг, понимая сложность создавшейся ситуации.

— Витамины, профилактика сейчас превыше всего…

— Безусловно. Врачи команды, огромная им благодарность, все делают для того, чтобы обеспечить нас необходимыми и разрешенными профилактическими препаратами, витаминами.

СПРАВКА «КП»

Иван Савин. 39 лет. Воспитанник челябинского хоккея. Играл в основном составе ХК «Трактор» на протяжении пяти сезонов (более 300 матчей). Чемпион Универсиады, обладатель Кубка Европейских чемпионов, бронзовый призёр чемпионата России (ФХР) в составе «Трактора» чемпион и призер чемпионата Высшей лиги. Выступал также за клубы «Мечел», ХК МВД, «Металлург» (Магнитогорск), «Спартак», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Рубин».

Один из руководителей ООО «ЗаряД», где производят профессиональный хоккейный инвентарь.

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