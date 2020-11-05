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Гендиректор «Трактора» Иван Савин на радио «Комсомольская правда» - Челябинск: «Тренерская работа — не моя стезя»

Он поделился мнением о старте чемпионата КХЛ, работе главного тренера Анвара Гатиятулина и премиальных
Авторы (2):
Алексей МИКУШИНАлексей МИКУШИН
Алина ПОКРОВСКАЯАлина ПОКРОВСКАЯ
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Иван Савин в студии радио "Комсомольская правда" - Челябинск (95,3 FM)

Иван Савин в студии радио "Комсомольская правда" - Челябинск (95,3 FM)

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сейчас в КХЛ наступил 10-дневный перерыв, связанный с проведением первого этапа Еврохоккейтура. Время подвести некоторые итоги. «Трактор» сейчас на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. У команды неплохой очковый задел – 14 побед в 23 матчах, отставание от первого места – четыре очка. Чем будет заниматься команда в «осенние каникулы»?

На старте сезона в активе "Трактора" 14 побед в 23 матчах. Фото ХК "Трактор".

На старте сезона в активе "Трактора" 14 побед в 23 матчах. Фото ХК "Трактор".

ПЕРЕВЕСТИ ДУХ

— Первое, что необходимо сделать сейчас – это дать игрокам отдохнуть. Перевести дух. После старта сезона, плотного графика чемпионата. И уже с новыми силами подтянуть необходимые компоненты игры, — начал разговор с ведущей спортивной программы на радио «Комсомольская правда»-Челябинск (95,3 FM) Алиной Покровской генеральный директор «Трактора» Иван Савин. — Тренеры прекрасно знают над, чем нужно поработать. В ноябре у нас домашние игры с магнитогорским «Металлургом», «АК Барсом», выездная серия с «Куньлунем», «Йокеритом» и СКА, в Челябинске – с московским «Динамо» и «Автомобилистом».

Как оцениваете старт сезона?

— Положительно. Поблагодарили игроков, тренерский штаб. Но мы не живем одним-двумя месяцами. Нужно продолжать двигаться вперед. Только так.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ТУШУЕТСЯ

Молодые Артем Шварев, Сергей Телегин резво проявили себя в КХЛ. На счету обоих уже по паре заброшенных шайб. Есть на примете еще молодые, талантливые, способные проявить себя?

— У нас все рвутся в бой, и тренеры постоянно «держат на карандаше» тех, кого можно привлечь на игры в КХЛ за основной состав клуба. Ребята не тушуются, стараются проявлять себя. Мы будет продолжать привлекать молодых. Главное, чтобы они не разово «выстреливали», а постоянно помогали команде, влияли на результат. Для молодых важна и финансовая составляющая, ведь на уровне КХЛ зарплаты повыше.

В конце октября травму получил игрок «Трактор» Олег Евенко. Тяжело будет без габаритного, за два метра ростом защитника. Олег всегда готов «навести порядок» на площадке и не дать в обиду своих… Насколько серьезна травма?

— Я не могу распространять информацию о травме Евенко. Врачи делают все для того, чтобы он быстрее вернулся в строй. Но процесс восстановления у всех идет по-разному. Думаю, он быстро поправится. А что касается его «гренадерских» качеств, то в первую очередь мы его рассматриваем, как защитника. Другой вопрос, что с его габаритами он помогает команде, можно так сказать, — принуждает соперников к порядку, упреждает их агрессивные действия, старается не давать своих в обиду. Такие люди тоже нужны.

Иван Анатольевич, можете внести ясность. Шведский защитник Лоуренс Пилут. На сайте КХЛ он именуется, как Пилут. Кто-то говорит Пайлат. Как правильно?

— Не претендую на истину в последней инстанции, но лично я называю его Пилут. С ударением на первый слог.

ПОРЯДОК БЬЕТ КЛАСС

В последних матчах «Трактор» набирает довольно много штрафных минут. Кто-то говорит, что это не важно. Главное, чтобы команды выигрывала. Как в этой связи вы относитесь к дисциплине?

— Я повторю, задачи команды не распространяются на месяц-два. Они более глобальны. Если дисциплинарные штрафы войдут в «привычку», то ничего хорошего не будет. Без дисциплины не будет побед. Мне нравится такая фраза, обращенная, в том числе, и к хоккею: «порядок бьет класс». Порядок нужен и лишние штрафы здесь не приведут ни к чему хорошему.

Может тренеру крепким словечком повлиять на игроков, чтобы «привести в чувство»?

— Я от Анвара Гатиятулина (главный тренер ХК «Трактор», - Прим. ред.) не слышал ругани и мата. Он человек интеллигентный, скажем так. К игрокам относится уважительно. Просто умеет найти другой подход к хоккеистам. Понимает важность именно диалога и необходимости донести до игроков то, чего он хочет и добивается.

У Анвара Гатиятулина свой подход к игрокам "Трактора". Фото ХК "Трактор".

У Анвара Гатиятулина свой подход к игрокам "Трактора". Фото ХК "Трактор".

БАЛЛЫ ВЛИЯЮТ НА ПРЕМИИ

Вместе с тем, в клубе существует некая балльная система, он которой зависят премиальные игроков. Что это за система?

— Да, такая балльная система существует. Критериев достаточно. Они оценивают вклад каждого игрока в победу в каждом конкретном матче. Эти оценки, в принципе, полезны, чтобы видеть, как игрок растет, прогрессирует, где ему нужно добавить в каких-то компонентах.

На что влияет эта балльная система, и кто выставляет оценки?

— Эти баллы напрямую влияют на уровень премиальных выплат. Чем выше оценка от тренеров, тем больше будут выплаты за ту или иную победную игру.

Были ли ситуации, когда игроки оставались без премиальных?

— В моей игровой практике такие ситуации, безусловно, были. Пока в «Тракторе» такого нет. Мы считаем, что ребята достойны премий. Сейчас мы выполняем все те условия, которые прописаны в контрактах. Думаю, что игроки довольны.

ТРЕНЕР – ЭТО НЕ МОЕ

Иван Анатольевич, вы пришли на пост генерального директора 31 января 2020 года. Через какое-то время мир столкнулся с коронавирусом, пандемией, «коронакризисом», самоизоляцией, режимом ограничений, рядом других «болячек». Насколько сложно работать в такой обстановке, в такое время?

— Не скажу, что сложно. Время непростое, время неопределенностей. Те регламенты, по которым работали раньше, те решения, что принимались в обычное время, сейчас не дают того эффекта. Считаю, что сейчас нужно гибко реагировать под складывающиеся обстоятельства и делать все для того, чтобы «Трактор» двигался вперед, развивался... Для нас важно смотреть вперед. Поэтому мы и поставили задачи, связанные с развитием клуба, минимум на ближайшие пять лет. Это тот ориентир, та цель, к которой мы должны стремиться.

Отвечая на вопрос: как Анвар Гатиятулин в начале сезона, будучи на больничном руководил командой, Иван Савин рассказал, что главному тренеру оборудовали специальную комнату с мониторами, обеспечили прямую связь с тренерским штабом, и он в режиме онлайн определял состав, распределял игровое время, кто за кем и в каких сочетаниях будет выходить на лед.

В ходе эфира Ивана Анатольевичу напомнили, что а рамках этого чемпионата КХЛ на место заболевшего наставника СКА на тренерский мостик встал вице-президент клуба и первый заместитель председателя Совета директоров Роман Ротенберг. А готов ли был пойти на такой шаг генеральный «Трактора»?

— Это исключено. Тренерская работа – не моя стезя, — искренне ответил Иван Савин. – После окончания хоккейной карьеры я сразу знал, что это не мое. Не видел себя ни детским тренером, ни тренером профессиональной команды. У нас есть более компетентные люди.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ «БАРАНКУ»

Сейчас из-за коронавируса многие матчи в лиге переносятся на неопределенный срок. Как происходят такие отмены? Кто договаривается между собой?

— Руководители КХЛ перед началом сезона заявили, что переносы матчей могут происходить только в исключительных случаях. Команды ориентировали на то, чтобы они создавали резерв из числа игроков своих фарм-клубов, молодежных составов. На игры должны выходить те, кто может играть по медицинским показателям. У нас есть «Челмет», «Белые медведи». Парни смогут постоять за «Трактор».

"Трактор" в этом сезоне уверенно играет и в гостевых матчах. Фото ХК "Трактор".

"Трактор" в этом сезоне уверенно играет и в гостевых матчах. Фото ХК "Трактор".

Никто не хочет получать «баранку» - терять очки из-за невыхода на матч…

— Если сложная эпидемиологическая ситуация в клубе, то директора клубов сначала созваниваются. Потом обращаются в лигу с просьбой перенести матч по тем ли иным объективным причинам, не засчитывая поражения. В КХЛ идут на такой шаг, понимая сложность создавшейся ситуации.

Витамины, профилактика сейчас превыше всего…

— Безусловно. Врачи команды, огромная им благодарность, все делают для того, чтобы обеспечить нас необходимыми и разрешенными профилактическими препаратами, витаминами.

СПРАВКА «КП»

Иван Савин. 39 лет. Воспитанник челябинского хоккея. Играл в основном составе ХК «Трактор» на протяжении пяти сезонов (более 300 матчей). Чемпион Универсиады, обладатель Кубка Европейских чемпионов, бронзовый призёр чемпионата России (ФХР) в составе «Трактора» чемпион и призер чемпионата Высшей лиги. Выступал также за клубы «Мечел», ХК МВД, «Металлург» (Магнитогорск), «Спартак», «Нефтехимик», «Автомобилист», «Рубин».

Один из руководителей ООО «ЗаряД», где производят профессиональный хоккейный инвентарь.

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«Трактор» в сезоне 2020/2021

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