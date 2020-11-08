Погода в Челябинске в ноябре 2020: время доставать пуховики и валенки

Так выглядит Саткинский район уже сегодня Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Хоть ноябрь и считается осенним месяцем, но фактически каждый год именно в это время выпадает снег и наступают заморозки. Сейчас челябинцы наслаждаются последними деньками с «плюсовой» температурой, однако синоптики прогнозируют, что это продлится недолго.

Как сообщают в гидрометцентре, еще три дня в Челябинске температура воздуха днем будет держаться на отметке около +5, а в середине следующей недели она упадет до нуля. Вместе с этим придут и ночные заморозки, поэтому на следующих выходных обещают -6 градусов и снегопад.

Вероятнее всего, снежный покров останется уже надолго, поэтому самое время доставать пуховики и зимнюю обувь. Автомобилистам желательно запастись щеткой, чтобы чистить машину по утрам от снега, не будет лишней и лопата в багажнике, если вдруг придется выкапывать свою ласточку из сугроба.

В целом ноябрь не будет слишком холодным — температура будет держаться в районе 3-6 градусов ниже нуля, а самой холодной ночью она будет опускаться до -10. При этом снегопадов во второй половине ноября не предвидится, погода ожидается солнечная, изредка облачная.

Такой будет погода в Челябинске в ноябре 2020 года.

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