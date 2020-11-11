В рейтинг попали кошки, собаки и черепаха Фото: avito.ru

Несмотря на то, что бездомных кошечек и собачек ежедневно пытаются пристроить в хорошие руки абсолютно бесплатно, спрос на породистых питомцев нисколько не утихает. Порой стоимость щенка или котенка достигает немыслимых размеров, сопоставимых с хорошей поддержанной иномаркой или загородной дачей. Мы составили топ 5 самых дорогих питомцев, которых продают челябинцы на сайте «Авито».

Открывает наш рейтинг щенок породы мальтипу — это такая смесь той-пуделя и мальтийской болонки. За четырехмесячную девочку хозяйка Елена просит аж 300 000 рублей. Для сравнения, за такую же сумму продается частный дом на участке 10 га в Карталах. Собаки этой породы славятся своей миниатюрностью и обычно не вырастают больше 30 см. Поэтому желающим завести себе такую хрупкую красавицу нужно внимательно следить за питомцем, особенно если в доме есть дети.

Красавица мальтипу оказалась самой дорогой собачкой Фото: avito.ru

На втором месте в рейтинге — тикап пудель. Из-за его маленького размера название породы переводится как «чашечка чая», но для покупателя она, наверняка, будет самой дорогой в жизни, ведь ее стоимость составит 250 000 рублей. За эти деньги можно купить примерно 125 000 чайных пакетиков, а такого запаса хватит на 114 лет, если пить чай три раза в день. Тикап мало чем отличается от лидера нашего топа, ведь по сути это миниатюрная версия породы той-пудель.

Миниатюрный тикап пудель стал вице-чемпионом рейтинга Фото: avito.ru

Тройку лидеров завершает красавец-котенок за 175 500 рублей. Порода у него смешанная, зато окрас прямо как у снежного барса с голубым оттенком. Подрастающему хищнику 4,5 месяца, и продавец ручается, что питомец мурлычет, когда его гладят, и даже когда не гладят. Недаром в объявлении его прозвали «ласковым мурлыкой». Будущим хозяевам придется заморочиться над его питанием, ведь если вы хотите, чтобы он стал шикарным котом-защитником, его надо кормить натуральной рыбой или хотя бы консервированной сайрой и скумбрией.

Этот кот мурлычет всегда Фото: avito.ru

На четвертом месте расположился бенгальский кот, которому через пару месяцев исполнится целый годик. За него хозяйка просит 150 000 рублей, вероятнее всего, свою жизнь котяра посвятит разведению еще большего количества потомков. Краткая характеристика от автора объявления: мурчалка, топтун, бодается, любит, чтоб гладили и гладили. С таким портфолио кот наверняка быстро обретет новый дом.

А этого кота нужно гладить и гладить Фото: avito.ru

Завершает наш рейтинг не собака и даже не кот, а самая настоящая черепаха. Шпороносная, если это вам о чем-то скажет. Стоимость этого красавца составляет 150 000 рублей. Когда-то он был куплен 6-сантиметровым мальком на выставке в Германии, а теперь вымахал в 55-сантиметровую черепаху. Хозяйка сразу предупреждает, что поднять и привезти питомца она не сможет. Еще бы, ведь взрослая особь такой черепахи весит порядка 45 килограммов. Расставаться со своим домашним другом женщина не спешит, она просто хочет найти хозяев с земельным участком, которые предоставят ему большую территорию для прогулок и создадут лучшие условия. Такие черепахи могут дожить до 70 лет.

Черепашка нуждается в большой территории для прогулок Фото: avito.ru

Так выглядит рейтинг самых дорогих питомцев в Челябинске. Если вы не можете себе позволить ни одного из этих животных, не расстраивайтесь, в приюте всегда можно обрести друга абсолютно бесплатно.

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