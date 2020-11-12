Пандемия - не проблема: южноуральцы скупают жилье

Низкие ставки по ипотеке продержатся еще минимум полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году жители Челябинской области проявляют небывалый интерес к покупке жилья в ипотеку. Даже пандемия не меняет планы. Покупают все: квартиры, дома, дачи. Главная причина — рекордно низкая ключевая ставка. Из-за нее вклады стали невыгодными, зато ипотека дешевой. Почему не стоит бояться ипотечного «пузыря» — читайте в нашем материале.

Ипотечный бум

В сентябре южноуральцы получили 5 605 ипотечных кредитов на 9,6 млрд рублей, сообщила КП-Челябинск пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. С каждым месяцем ипотечников становилось все больше. Если сравнить с началом года, то количество займов выросло в 2,8 раза, объем в три раза. Всего за девять месяцев выдано 25967 ипотечных жилищных кредитов на 39,2 млрд рублей, за год объем вырос на треть.

Как рассказал руководитель группы реализации АО «ЮУ КЖСИ» Андрей Родионов, за последние четыре месяца многие проекты компании полностью реализованы, а по некоторым месяцам прирост продаж превысил 100%. Даже коронавирус не останавливает челябинцев, которые торопятся сменить жилье или уехать за город с помощью дешевой ипотеки.

— Поток клиентов приостановился ровно на две недели в апреле — это был единственный спад на рынке недвижимости за год, — добавляет директор компании «Этажи» в Челябинске Александр Аверин. — Все остальное время мы видим приток новых покупателей.

По данным Райффайзенбанка, с июня фиксируется резкий рост заявок на ипотеку как на новостройки, так и на вторичку. Сейчас, по словам руководителя направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе Ирины Ярыговой, выдачи Райффайзенбанка в Челябинске продолжают прирастать примерно по 20% месяц к месяцу.

Что покупают

80-85% южноуральцев покупают жилье на вторичном рынке. Новостройки тоже пользуются спросом — в этом помогают ипотечные госпрограммы.

В АН «Этажи» сообщают, что самые востребованные квартиры на вторичном и первичном рынках, без учета элитного жилья, — одно-двухкомнатные в пределах 1,4-2 млн рублей.

Этим летом и осенью вдвое вырос спрос на загородное жилье. Это тренд общероссийский — россияне поняли, что комфортнее переживать самоизоляцию на собственном участке.

Сколько продержится дешевая ипотека

Основная причина ажиотажного спроса на жилье — низкие ставки по ипотеке. За последний год Банк России шесть раз снижал ключевую ставку, от которой зависит стоимость ипотеки. Сейчас она составляет 4,25%. Как сообщил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, средние ставки по ипотеке в регионе в сентябре 2020 года составили 7,4%.

— Низкие ставки по ипотеке сохраняться еще как минимум полгода, — уверен Александр Аверин.

Ирина Ярыгова предполагает, что избыток предложений со стороны банков вызовет пересмотр ставок на рынке, но ожидать дополнительного снижения стоит не ранее следующего года.

Свою роль сыграла и ипотека с господдержкой. Кстати, ее продлили до декабря 2021 года.

— Из-за низкой ключевой ставки депозиты выглядят менее привлекательно. Поэтому люди ищут другие способы вложения денег: фондовый рынок, недвижимость, — добавляет Александр Аверин.

Райффайзенбанк в мае опросил южноуралдьцев, которые планируют юрать льготную ипотеку. Так вот среди них всего 10% рассматривают покупку недвижимости как инвестиционное вложение. То есть планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения. Большинство же будут жить в квартире сами (70%), каждый пятый использует льготную ипотеку для покупки жилья для детей или родителей, добавляет Ирина Ярыгова.

Ипотечный «пузырь» скоро лопнет?

Некоторые эксперты твердят: набрали ипотеки, а потом платить будет нечем. Уж слишком в коронакризис нестабильное финансовое положение у людей. Но наши специалисты не видят причин для паники — никакого «пузыря» на рынке ипотеки нет.

— Я не считаю, что у нас есть на рынке Челябинска такое понятие как «пузырь» или перегрев. Я бы даже сказал, есть небольшой недостаток спроса на первичном рынке, подкрепленного платежеспособностью. Исправляют эту ситуацию госпрограммы ипотеки, — комментирует Андрей Родионов.

По словам Александра Аверина, банки очень внимательно проверяют клиентов.

— Из-за низких ставок по ипотеке растет и поток клиентов, не всегда надежных. Поэтому мы видим как рост заявок, так и рост отказов. Это влияет на так называемый «пузырь» на рынке ипотеки, о котором так активно все говорят. Банки искусственно сдерживают приток некачественных займов, — поясняет эксперт.

Главное при оформлении ипотеки — трезвый расчет и уверенность в завтрашнем дне. Не стоит брать квартиру в ипотеку в расчете на быстрый заработок от перепродажи или в надежде, что аренда покроет ипотечный платеж. Там все не так просто и есть много нюансов. Если вы давно планируете разъехаться с родней или расширить жилплощадь и имеете стабильную работу — сейчас самое время.

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