Из Дворца спорта «Юность» в Челябинске уберут автовокзал

В центре Челябинска в феврале 2021 года перестанет работать автовокзал во дворце спорта "Юность". Фото: Андрей АБРАМОВ

Летом 2011 года у дворца «Юность» в Челябинске появился странный сосед — автовокзал с громким названием «Центральный». Часть фойе спортивного комплекса отвели под зал ожидания и кассы автовокзала. И в цоколе здания «Юности» организовали кассы.

НЕОПРЯТНЫЙ ПЯТАК

Площадь сбоку здания дворца превратили в перроны для отъезжающих. И здесь же фырчали удушливыми выхлопами двигатели припаркованных автобусов, ожидающих отправления. Пройти мимо выхлопных труб пешеходу было очень трудно: триста шагов вдоль автобусов были сродни пребыванию в газовой камере.

Асфальтовый плац площади быстро оброс торговыми ларьками — с бургерами и газировкой, батарейками и мобильными телефонами с неясной продажной историей. Стало грязно, неуютно и неудобно! Пешеходы у «Юности» снуют почти под колесами автобусов: развести потоки пеших и транспорта не получается. Несколько лет назад на вокзале погибла пенсионерка: женщина попала под автобус, который сдавал назад.

Тяжело было транзитным пассажирам, следующим далее, например, железнодорожным транспортом. С детьми и пенсионерами, тяжелым багажом на перекладных они добирались до вокзала. Сколько писем тогда, девять лет назад, получила «Комсомолка» от рассерженных иногородних жителей по поводу уничтоженной транспортной логистики. Нам писали, например, сотрудники Троицкой ветеринарной академии, которые много времени сами проводили в командировках и принимали у себя коллег. И если до переноса они спокойно прибывали поездом в Челябинск и далее следовали к месту назначения с расположенного поблизости автовокзала в ТК «Синегорье», то теперь путь стал настоящим испытанием.

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

Автовокзал в «Юности» наращивал количество рейсов. «Центральный» — остановочный пункт для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов. На перекрестке улиц Труда и Красной всегда пробки. Дорога по ул. Красной забита громадными автобусами. Все они идут через центр города.

В прошлом году по распоряжению губернатора Алексея Текслера на портале электронных голосований «Активный гражданин 74» был проведен опрос по возможному переносу автовокзала от «Юности». 73,31% проголосовавших считают, что в автовокзале около ДС «Юность» нет необходимости.

НА ОСНОВАНИИ МНЕНИЯ ГОРОЖАН

Руководствуясь мнением челябинцев, руководитель области принял знаковое для Челябинска решение. В феврале 2021 г. автовокзал во Дворце спорта перестанет функционировать. Распоряжение о переносе автовокзала «Центральный» главой региона подписано. Транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

С переносом крупного транспортного узла в центре Челябинска будет менее напряженный автомобильный трафик. Значит, и экологическая обстановка улучшится.

— На улице Красной станет спокойнее. Я мама первоклашки-гимназиста, наша гимназия № 1 выходит фасадом на улицу, на проезжую часть. И каждый раз сердце замирает: в трех шагах от забора гимназии беспрестанно курсируют огромные автобусы. Решение правильное. Спасибо, что прислушались к народному мнению, — говорит горожанка.

Уже сейчас запущен процесс решения оргвопросов. Как сообщают в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, готовится вопрос подготовки транспортной инфраструктуры и разведения потоков пассажиров. Их перераспределят между автовокзалами «Северные ворота» (Свердловский тракт, 1Н) и «Южные ворота» (ул. Степана Разина, 9, ТК «Синегорье»)

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