Вопрос о возможном объединении Курганской области с регионом-соседом Владимир Якушев оставил без ответа. Фото: Uralfo.gov.ru

Уральский полпред президента России Владимир Якушев 12 ноября на первой пресс-конференции после назначения на эту должность прокомментировал вопрос возможного объединения Курганской области с другими регионами УрФО — Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Журналистам чиновник предложил опустить этот вопрос, так как «в повестке его точно нет».

Тема присоединения Курганской области к регионам-соседям в УрФО обсуждается очень давно. Ее периодически сватают и Челябинской области. Но пока дальше разговоров дело не идет.

Челябинский краевед Юрий Латышев считает, что все объединения, создание агломераций — вопрос из области пиара. Он говорит, что все процессы должны проходить естественно.

— Правильно, когда сначала происходит реальное объединение, а уже потом говорить о формальном объединении, — говорит Юрий Латышев. — Когда, например, в соседней с нами Свердловской области из Верхней Пышмы прокладывают трамвайную линию до Екатеринбурга. Это и есть реальное объединение. Они, кстати, расположены примерно на таком же расстоянии, как и Челябинск с Копейском, в объединении которых, возможно, есть необходимость на Южном Урале. Вопрос в том, заинтересованы ли жители этих городов.

При этом краевед напоминает, что раньше регионы (пусть даже частично) жили «по одному адресу».

— Когда была Оренбургская губерния, в состав ее Челябинского уезда входила часть Курганской области, — рассказывает Юрий Латышев. — После революции несколько лет существовала Челябинская губерния с Курганской областью в составе, но без городов, которые мы считаем родными — Златоуста, Миасса и Кыштыма. Позже уральская область объединила их все со Свердловской областью. В итоге территорию разделили на три части, появилась Челябинская область с Курганской в составе. А выделили ее как отдельный регион в годы войны. Поэтому в этих вопросах все не так просто и однозначно.

Якобы планируемое объединение Курганской области с другими регионами в современное время первый секретарь обкома КПРФ Курганской области Виктор Зырянов считает нерациональным.

— Потому что Курганская область – ненужный нашим ближайшим соседям регион. Она должна развиваться самостоятельно, — считает Виктор Зырянов. — Это однозначная позиция, в общем-то, всех здравомыслящих курганцев, всех зауральцев. Она всегда обеспечивала себя всем: и сельскохозяйственной продукцией, и машиностроительной продукцией. Никогда не была регионом, который получал субсидии, а, наоборот, была регионом-донором. Оказывала крупное содействие развитию наших соседей, особенно Тюменской области.

Присоединение, по мнению Виктора Зырянова, абсолютно ничего не даст. Наоборот, понизит статус. Поэтому региону — всем ветвям власти, промышленности и бизнесу — нужно продолжать работать.

Напомним, президент России Владимир Путин освободил от должности полпреда в УрФО Николая Цуканова и назначил на его должность 52-летнего министра строительства Владимира Якушева 9 ноября. Чиновник почти 13 лет работал губернатором Тюменской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru