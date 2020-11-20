Поиски пропавшей в Челябинске 5-летней девочки: прямая онлайн-трансляция

В поисках пропавшей в Челябинске 5-летней девочки задействованы десятки человек. Фото: соцсети

В Челябинске продолжаются поиски 5-летней девочки. Она пропала накануне вечером, 19 ноября, из дома по адресу Кирова, 4а в Калининском районе. Всю ночь родственники вместе и волонтерами прочесывали район «Теплотеха». Сейчас добровольцы продолжают осматривать улицы. По последним данным, в поисках задействованы более 70 человек. Искать девочку помогает полиция.

Приметы: рост 104 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была в зелено-голубой куртке с пчелками, черных брюках, блестящих уггах и оранжевой шапке.

Если вы что-то знаете о местонахождении ребенка, звоните по телефонам поисковых отрядов 8-800-700-54-52 ЛизаАлерт или 8 (351) 2-777-911 Легион-СПАС.