Избили и выбросили в окно: в Кургане двое мужчин жестко расправились со знакомым

Следователи устанавливают все обстоятельства Фото: СУ СК России по Курганской области

В Кургане двое мужчин 38 и 27 лет во время застолья избили, а затем выбросили в окно своего знакомого. Злоумышленники задержаны, им предъявлены обвинения в убийстве, сообщает Следственный комитет по Курганской области.

Вечером 18 ноября компания собралась в квартире одного из участников потасовки. Во время застолья мужчины поругались, завязалась драка. Обвиняемые жестко избили своего 55-летнего знакомого, а затем взяли его за ноги и туловище и выбросили из окна второго этажа. Мужчина скончался от полученных травм, его тело обнаружили соседи.

Мужчины устроили застолье в квартире одного из обвиняемых Фото: СУ СК России по Курганской области

— Злоумышленники задержаны, им предъявлены обвинения в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — добавили в Следственном комитете.

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