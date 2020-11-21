Почем активный отдых для народа и где снега больше: горнолыжные центры Челябинской области открыли новый сезон

Трассы в "Евразии" уже опробовали Фото: Сергей Дубровин/euroasia74/vk.com

Зиме дорогу! Традиционно в ноябре все «горнолыжки» открывают двери для любителей спорта и активного отдыха. Не случайно Южный Урал входит в ТОП лучших мест для зимних развлечений в России. Это одно из ярких достопримечательностей Челябинской области. В этом году официальный сезон открылся чуть позже — 21-22 ноября, на границе с Башкирией — на неделю раньше.

В БУДНИ ДЕШЕВЛЕ

От красот природы и шикарных пейзажей сразу перейдем к ценам. Они, судя по прейскурантам, примерно те же, что и в прошлом году. Правда, кое-где есть разница в стоимости проката: в будни дешевле, в выходные — подороже. Если подъемник, то чем больше часов берешь, тем дешевле. Например, подъемник на два часа в будний день будет стоить 300-500 рублей (на три — 400-600), в выходной — от 800 (1100). Ски-пассы на подъемник на день — от 1500 рублей.

В "Солнечной долине" сегодня обошлись без праздника: только музыка и розыгрыши Фото: sunny.valley/vk.com/

Прокат инвентаря тоже самое — в будни почти в два раза дешевле. Горнолыжный комплект (лыжи, ботинки) и «снаряга» для сноубордиста нынче обойдутся на пару часов — от 400 до 1000 рублей — будни/выходные. Дороже обойдется более профессиональное снаряжение. Кстати, дешевле бывает, взять инвентарь на сутки — ценник от 1000 до 2000. Дополнительно вам предложат комплекты защиты — очки, шлем, палки. Это примерно еще 400-500 рублей. Не забывайте, что в залог потребуют либо документы, либо деньги (сумма может доходить до 30 тысяч рублей)…

Погода самая подходящая для катания Фото: Сергей Дубровин/euroasia74/vk.com

СНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Для многих соотечественников наши «горнолыжки», как магнит и точки притяжения. А все из-за разнообразия склонов и развитой инфраструктуры. Действительно, имея такую красоту под боком, грех не воспользоваться. Минимум с десяток различных центров, «прописавшихся» на склонах Уральских гор, сегодня зазывают тех, кто хочет отдохнуть с огоньком! Предложения на любой вкус и кошелек. Хочешь, бери ски-пасс хоть дня на три, или плати за час, в прокат — комплекты для горных лыж, сноуборда. Хочешь на тюбинге с ветерком — без проблем. С инструктором — пожалуйста (час от 500 до 1000 рублей). Есть учебные склоны, скалодромы, мангальные зоны, бани, сауны, отели, коттеджи, шале.

Такие снежные пушки посыпают склоны искусственным снегом Фото: Сергей Дубровин/euroasia74/vk.com

В этом году зимний горнолыжный сезон стартовал несколько позже. Все из-за погоды. Снежком и стабильной минусовой погодой ноябрьская осень не радует. Сегодня почти все центры имеют установки искусственного оснежения. Руководители одного из горнолыжных курортов рассказали, что «зарядили» снежные пушки только после ноябрьских праздников, когда температура опустилась ниже нуля. Однако, запуститься полностью пока ни у кого не получается. Нет снега. Центры открывают по одно-два склона, а кто-то и вовсе «учебные» горки.

Так, что совет — если собрались поразвлечься на горных лыжах или сноуборде, обязательно справляйтесь (на сайтах, в соцсетях, мессенджерах и прочее) о том, какие склоны заснежены и сколько трасс в рабочем состоянии. И не забудьте заранее ознакомиться с прейскурантом цен и тем, что предлагают нынче «горнолыжки». Кстати, советуем заглядывать в разделы «Акции». Это позволить сэкономить. Сейчас это актуально.

Топ-5 горнолыжных курортов Челябинской области:

«Солнечная долина», Миасс

«Абзаково», Башкортостан

«Аджигардак», Аша

«Евразия», Куса

«Завьялиха», Трехгорный

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