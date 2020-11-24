Опрокинул кипяток: челябинские врачи спасли младенца с ожогами 55% тела

Завотделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов: «Хирурги оперировали командой по пять человек»

8-месячный Кирюша опрокинул на себя кастрюлю с горячей водой. Кипятком обожгло личико, животик, ножки и ручки — 55% тела. Для его возраста критическим считается считается показатель 20%. Малыша доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Всю дорогу он был подключен к аппарату ИВЛ, чтобы организм не тратил драгоценную энергию.

Врачи прогнозов не давали.

— На любом этапе могут отказать почки. Ребенок через ожоговую поверхность теряет очень много тепла и белковых компонентов крови. Поэтому транспортировка и эвакуация осуществляется в строго отработанных условиях, то есть машина для эвакуации специально разогревается, чтобы ребенку было комфортно, и он не переохладился в момент транспортировки, — рассказала заведующая отделением анестезиологии и реанимации ЧОДКБ Елена Грицкова.

Практически все ожоги оказались третьей степени — кожа умирает и сама уже не восстанавливается. Врачи сделали больше 10 операций, в том числе по удалению мертвых тканей и пересадке кожи. Большую роль сыграли анестезиологи и реаниматологи — у ребенка был ожоговый шок.

В реанимации Кирюша провел более 40 суток, из них 33 дня — на искусственном дыхании трахеостомой. В палате сохранялся строгий температурный режим — не ниже 30 градусов. Как отмечают в пресс-службе больницы, работать в таких условиях медперсоналу достаточно тяжело и жарко, но зато комфортно ребенку. В любой момент у ребенка мог возникнуть септический шок и развиться полиорганная недостаточность.

Врачи работали поэтапно: нужно было убрать мертвые участки кожи, подготовить лоскуты с других участков тела и поверхность, на которую их пересадят.

— У взрослого при ожогах зачастую убирают все некрозы одномоментно, закрыв пораженные места своей собственной кожей. У ребенка такое невозможно, потому что при заборе кожи у ребенка идет кровотечение один миллилитр на квадратный сантиметр кожи, — объяснил заведующий отделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Впереди у мальчика Кирюши долгие месяцы восстановления, пластических операций и реабилитации.

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