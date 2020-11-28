В Челябинске иномарка влетела в остановку с людьми

Машина влетела в толпу. Фото: instagram.com/cheliabinskienovosti

Сегодня в полдень, 28 ноября, в Тракторозаводском районе Челябинска Renault logan вылетела на оживленный тротуар. Об сообщают очевидцы в соцсетях. ДТП произошло на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. На место стянулись скорая и ГИБДД. По словам свидетелей аварии, есть пострадавшие.

— Авария произошла в 12:10 возле дома №22 по улице Марченко. По предварительной информации, на регулируем перекрестке столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Renault logan. Renault поворачивало налево, Toyota ехала прямо. После столкновения Renault выехало на тротуар. Обстоятельства устанавливаются, проводится административное расследование, — рассказали КП-Челябинск в ГИБДД Челябинска.

В госавтоинспекции пока не смогли уточнить информацию по пострадавшим. Известно точно, что помощь медиков на месте оказывалась.

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