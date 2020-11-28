«Машина на тротуаре, а под ней женщина кричит»: очевидцы рассказали подробности ДТП на остановке в Челябинске

После столкновения с другой иномаркой легковушку отбросило на тротуар. Фото: Юлия РЕУТОВА

В Челябинске сегодня днем, 28 ноября, машина вылетела на тротуар с людьми. Авария произошла на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки.

Как сообщили в ГИБДД, легковушки столкнулись на перекрестке, после удара одна из них снесла ограждение и вылетела на тротуар, возле остановки и стихийного рынка. В ДТП пострадали шесть человек, троих увезли в больницу. На место ЧП выехала корреспондент КП-Челябинск. Вот что ей рассказали очевидцы.

В ДТП пострадали шесть человек: трое из машины отказались от госпитализации. Еще троих увезли на скорой: двоих пешеходов и одного пассажира иномарки. Фото: Юлия РЕУТОВА

— Я стояла спиной, тут бац — раздалось. Я ничего не поняла, поворачиваюсь — машина на тротуаре. Под ней женщина, кричит. Все мужчины бросились на помощь. Машину подняли, женщину достали, у нее нога между колес была, — рассказала свидетель происшествия.

Прохожие вызвали скорую. Пострадавшая, по их словам, была в шоковом состоянии.

— Она была в таком состоянии, ватном, в шоке, но хорошо, что жива осталась. Людей здесь много стояло, и на остановке, и на рынке, — добавила собеседница.

Перед тем как вылететь на тротуар, Renault столкнулось с Toyota. Фото: Юлия РЕУТОВА

Еще один мужчина с рынка тоже бросился сразу на помощь.

— Я не видел, как они столкнулись, все за секунды произошло. Смотрю только, что надо женщину доставать. Сразу кинулся к автомобилю.

Сейчас на месте происшествия дежурит только экипаж ГИБДД, водители свои машины покинули.

Сейчас на месте происшествия дежурит только экипаж ГИБДД. Они разбираются в произошедшем. Фото: Юлия РЕУТОВА

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