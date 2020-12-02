В горздраве Челябинска прокомментировали кадры с черными мешками в траурном зале морга

В горздраве сообщили, что в траурном зале могли лежать тела, ожидающие выдачи Фото: кадр с видео

В СМИ появилось видео из траурного зала заваленного черными мешками. Кадры сделаны в горбольнице №8 на улице Горького, где находится ковидный госпиталь. Часть мешков лежит на каталках и даже на полу. Судя по форме, можно предположить, что там могут быть умершие.

Автор видео возмущен: почему тела умерших людей лежат так небрежно. Он утверждает, что в помещении была комнатная температура, все запахи перебивают дезинфицирующие средства.

В управлении здравоохранения города пояснили, что сейчас траурный зал закрыт для прощаний и посещений — он используется сотрудниками патологоанатомического отделения.

— В мешках находятся вещи умерших, подлежащие утилизации в соответствии с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора. Каждый пакет промаркирован. Тела умерших также могут находиться в зале непродолжительное время до выдачи родственникам или их законным представителям для захоронения, они размещены на каталках, но на полу они лежать не могут, — прокомментировали КП-Челябинск в горздраве.

Кадры были сняты в середине ноября. Как рассказали в горздраве, после того, как им прислали видео, главврач вышел из «красной зоны» и спустился в ритуальный зал. Никаких мешков там не было и в подтверждение он снял видео.

В пресс-службе ГКБ №8 рассказали, что горздравом была проведена проверка. Мы также уточнили, насколько заполнен больничный морг.

— По загруженности сказать сложно. Морг работает на две больницы, мы обслуживаем ГКБ №5, — уточнили в пресс-службе больницы №8.

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