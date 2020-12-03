Должен встретить Новый год дома: в Челябинске ветврачи ищут хозяев брошенному щенку

Люди совершили для Дога маленькое новогоднее чудо. Фото: клиника «Добрый хвост»

Трехмесячный щенок Дог весь день радостно вилял хвостом и готовился к переезду. 2 декабря за ним должны были приехать хозяева из Кургана. Уже три недели малыш живет в клинике «Добрый хвост» известного ветеринара Баграта Агажанова. Сюда питомца с улицы принесла пожилая челябинка.

Но « хэппи-энда» не получилось. Потенциальный хозяин не забрал щенка.

— Мне такого не надо. Он короткошерстный, а я хочу длинношерстного, — отрезал мужчина и уехал.

ОДНО ЖЕЛАНИЕ — НАЙТИ ЩЕНКУ СЕМЬЮ

Неравнодушная челябинка Людмила Ивановна подобрала бедолагу на улице еще осенью, думала оставить себе, назвала его Дог. Но потом поняла, что не потянет. У нее уже есть большая взрослая собака, которая постоянно болеет, и является пациенткой Баграта. Женщина знает, что в клинике «Добрый хвост» бесплатно помогают животным, и попросила ветеринаров пристроить щенка.

Сотрудники обследовали хвостатого, избавили от паразитов, поставили вакцины, после чего стали подыскивать ему хозяев через соцсети.

— Этот малыш должен встретить Новый год в семье. Приближается волшебное время, когда может произойти чудо, когда все желания сбываются! У нас одно большое желание. Найти дом малышу Догу, — написали работники в своем посте.

Ветеринары говорят, что Дог очень ласковый, общительный пес, станет хорошим другом новым хозяевам. Фото: клиника «Добрый хвост»

ПОМОЩНИК ВЕТЕРИНАРА

Дог оказался очень энергичным щенком. Ему все время хотелось играть, бегать, гулять, дарить свою любовь. Ветеринары гуляли с ним по очереди, играли, но много внимания уделять не могли из-за работы. Часто пес скучал один в своем боксе.

Время шло, а желающих взять Дога так и не было. Помочь с пристройством парня взялся также депутат Госдумы Владимир Бурматов в рамках акции по пристройству животных «Не покупай, возьми из приюта». К тому моменту неугомонный четырехлапый уже настолько освоился в ветклинике, что сам стал помогать ветеринарам. Ходил с ними на обходы по пациентам, развлекал тех, кому скучно сидеть в стационаре.

Ветеринары все-таки очень надеются, что Дог встретит Новый год в семье. Если вам приглянулся этот малыш, звоните по телефонам клиники: 8 (351) 24 22 444, +7 (919) 351 24 44.

Всероссийская акция «Не покупай, возьми из приюта» инициирована депутатом Государственной Думы, председателем Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым, а лицом акции (вернее, мордой) является собака депутата Белка, которую он тоже забрал из приюта.

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