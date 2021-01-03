Макс Гамора любит дарить людям забытую эмоцию волшебства. Фото: Александра Кашина из личного архива Макса Гамора

20-летний Макс Гамора — самый молодой иллюзионист Челябинска. Вопреки советам родителей заняться чем-то серьезным, фокусник-самоучка сумел приручить волшебство, и теперь неплохо зарабатывает, даря людям забытую многими эмоцию чуда. Но и о благотворительности не забывает: бесплатно выступает для воспитанников детских домов.

«Не буду обманывать, буду удивлять»

На интервью в редакцию КП-Челябинск парень приехал без шляп, кроликов и спрятанных букетов в рукавах. Говорит, что он за современную магию, и предпочитает, чтобы его называли иллюзионистом.

— Смотрите, вот кольцо, — обращается Макс Гамора ко мне во время интервью. — Согласитесь, что любое кольцо можно вот так снять и накинуть обратно?

Пока он говорит эту фразу, тяжелый с виду перстень с характерным чпокающим звуком исчезает с его правой руки, оказывается в левой (во всяком случае, так мне в тот момент показалось), и в мгновение ока возвращается на место. Моя впечатлительная натура даже не скрывает изумления, а Макс продолжает:

— На самом деле оно может по пальцам даже прыгать…

Кольцо буквально скачет по пальцам, а мои глаза становятся все шире. Не может быть! Затем оно на долю секунды оказывается в моих руках (действительно тяжелое), и вновь оказывается на пальце фокусника. Смеюсь.

— Давайте еще раз? Срываю кольцо, кладу его на ладошку, и делаю так, чтобы оно по ниточке вернулось на место… (кольцо в этот момент, как это ни странно звучит, мгновенно поднимается в воздухе и появляется на пальце Макса). Проверьте, нет ли дырочки, — предлагает иллюзионист.

Беру кольцо в руки. Ничего нет. Обычный перстень. Не скрываю восторга, хотя глазам своим не верю.

— Ради этих эмоций и живу, — признается Макс Гамора. — Когда люди говорят: «Вау». При этом самоучка, все освоил сам. Почему-то все относятся к жанру фокусов как к головоломке, хотят ее разгадать. Частая реакция: «Как ты это сделал?» Но мы же не подходим к музыканту, который виртуозно играет на инструменте, и не спрашиваем, как это ему удается? Иллюзия — это тоже одно из направлений искусства, которое в России из-за фильмов и негативных ассоциаций не понимают, считают не чем-то волшебным, а обманом. Поэтому на своем шоу всегда говорю: «Сегодня я не буду вас обманывать, я буду вас удивлять». Это располагает людей.

«Родителям нужна была стабильность»

Желание удивлять у Макса появилось в 12 лет. Тогда на него произвел сильное впечатление показанный тренером по греко-римской борьбе (ей парень занимался 15 лет) карточный фокус. Наставник развлекал ребят по дороге на соревнования, и будущий иллюзионист воспринял увиденное как настоящее чудо.

В арсенале иллюзиониста не только карточные фокусы... Фото: Валентина ВАГАНОВА

Школ волшебников в Златоусте, откуда парень родом, не было, и, в отличие от получившего письмо-приглашение из Хогвартса Гарри Поттера, герой нашей публикации начал собирать информацию по крупицам. Искал фокусников во ВКонтакте, просил рассказать хоть что-нибудь. Один откликнулся, объяснил пару секретов, подсказал, где можно подсмотреть еще, и Максим начал заниматься. На оттачивание магического мастерства уходило по восемь часов в день.

— Тогда даже не думал, что увлечение выльется во что-то серьезное, — признается Макс Гамора. — Хотелось просто веселить друзей, поднимать родителям, бабушке и дедушке настроение. Осознание, что хочу этим делом заниматься серьезно, появилось в 2016 году, когда начали приходить какие-то заказы и предложения выступить на мероприятиях.

Он единственный в Челябинской области показывает фокусы с Кубиком Рубика. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сначала увлечение Максима никто не воспринимал всерьез. Фокусник — что-то с одной стороны простое, с другой — непонятное. Реакция на выступления (а порой парень просто подходил к прохожим на улице) и отдача от людей начинающему иллюзионисту не нравилась. Над ним даже подшучивали. Мол, картежник, и все в таком духе. Но парня это не остановило. Уровень фокусов рос, и люди поменяли свое мнение. Даже родители сменили гнев на милость.

— Родителям нужна была стабильность, — вспоминает иллюзионист. — Учиться мне, когда пошли первые заработки, уже категорически не хотелось. Думал: «Мне и так классно, буду работать фокусником». Отец отрезал: «Хотя бы среднее образование получи». Выбрал профессию учителя физической культуры и тренера, поступил в педагогический колледж. Там вошел в актив, и продолжил выступления на сцене, а в 2017 году получил звание «Волонтер года». Потому что показывал фокусы для воспитанников детских домов, дарил им пусть на полчаса эмоцию сказки. Мне же это не сложно. Сейчас родные поняли, какая же классная профессия — удивлять людей и дарить им частичку чуда.

«Секрет фокуса — бриллиант»

Диплом парень в итоге получил, но работать по профессии не стал. Еще бы! На праздниках парень зарабатывает приличные по меркам Челябинской области деньги, но называть конкретные суммы отказывается, ссылаясь на коммерческую тайну. Говорит, что даже в пандемию заказы на выступления были.

— Конкуренция в Челябинске не очень большая, каждый может найти клиентов, — продолжает Макс Гамора. — На артиста хорошо работает сарафанное радио. Дарю публике эмоцию волшебства, у зрителей появляется желание поделиться ей с близкими, вот и приглашают на мероприятия. Сейчас выступаю за современную магию. Например, эксклюзивно для всей Челябинской области показываю фокусы с Кубиком Рубика. Его умеют собирать единицы, и людям нравится, когда я делаю это за две-три секунды.

Особое внимание Макс уделяет образу. Каллиграфия на пиджаке вышита по его индивидуальному заказу. что зашифровано в надписи, парень держит в секрете. Фото: из личного архива героя публикации

Иллюзионист жалеет, что у него в свое время не было наставника. С его помощью, он мог бы многое освоить быстрее. Поэтому парень решил открыть школу волшебства для детей. Набирает небольшую группу (тот самый индивидуальный подход), и за восемь занятий преподает историю и теорию жанра, и юные маги применяют знания на практике. Итог — отчетный концерт для родителей.

А вот сестру и брата, которые в два раза младше его, Макс учить фокусам пока отказывается. Говорит, что хочет сохранить для них чудо.

— Секрет фокуса прост, но для простых зрителей — это бриллиант, который очень ценен, — объясняет Макс Гамора. — Когда ты его узнаешь, бриллиант становится разбитым стеклышком. Не хочу, чтобы для сестры и брата иллюзия перестала быть чем-то волшебным.

Секрет иллюзий и фокусов — в упорных тренировках (но это не точно). Фото: из личного архива героя публикации

Особое место в жизни иллюзиониста занимает саморазвитие. Он посетил уже три престижных международных форума иллюзионистов, объединяющих более 500 фокусников из разных стран. В свободное время изучает курсы актерского мастерства, занимается хип-хопом, дрессирует египетских горлиц и ежедневно совершенствует своего мастерство.

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