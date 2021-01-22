Челябинец Алексей уверен: работать в такси без чувства юмора - нереально Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинец Алексей работает в такси с начала пандемии. Водительский стаж у него приличный, но работа именно извозчиком — это как нормы ГТО: все о них слышали, но попробует не каждый. Мужчина уверен: для работы такси нужны крепкие нервы, отменное здоровье и изрядная доля юмора. КП-Челябинск публикует откровения бомбилы.

***

Вышел на рейс 29 декабря. Думаю, под Новый год весело, конечно, будет. Из рассказов коллег по баранке чего только в это время не случается. Неудивительно: градус усталых эмоций подогревает градус алкогольный.

— Шеф, трогай, — плюхается на сиденье Дед Мороз в алкогольном флере.

Едем.

— Чего грустный такой? — сочным басом раздается за ухом. — Хочешь, стишок расскажу?

И давай мне все подряд — от детских до матерных. Поржали, конечно. Еще и чаевых отсыпал знатно. Видимо, запреты — не запреты, а работа у «бородатых» в этом году все-таки есть. И флер, кстати, был не из дешевых.

***

Приезжаю к элитке на Лесопарковой, в машину садятся двое парней и девушка. Все слегка подшофе и при параде: блестят недешевые часы на руках, дорогой, но противный парфюм, заполняет салон машины. Едем в спальный район на Северо-Западе. Думаю о своем, но краем уха улавливаю:

— …Да в Челябинске живут одни плебеи, живут, только чтобы нас обслуживать. Не то, что в Москве, — бахваляется один из парней.

Молчу, прислушиваюсь. Дальше диалог идет в том же русле, смысл которого укладывается в одно заключение: я богат и я царь, целуйте мне ноги. Молчу.

— Ну, а ты вот? — вдруг обращается один из мажоров ко мне. — Ты такой неудачник, что в такси пошел?

Думал, что пронесет, но нет. Молчу, а он не отстает.

— Слушай, — отвечаю. — Если ты такой крутой и богатый, чего на экономе едешь? Лишней тысячи на комфорт не хватило?

И тишина. Едем дальше, девушка хихикает в ворот пальто.

***

Первого наркомана я повез на второй день работы в такси. Морально готов к этому был, но это как первый секс, запоминается на всю жизнь. На заднее сиденье тихонечко присаживается девушка. Сразу бы так и не понял, если бы не глаза: мутные и пустые.

Едем молча, за всю поездку — ни слова. Да и не лезу, зачем?

Подъезжаем к дому, расплачивается, выходит. Идеальный пассажир, уже думаю. Жду, когда упадет следующий заказ, смотрю в окно. А мой тихий пассажир в скверике по углам тыкается. Ну, думаю, что ж ты, болезная, творишь.

***

Самые адские пассажиры — дамы подшофе. Они моментально перевоплощаются в хищных, но икающих тигриц. Забираю одну такую из кабака. Спрашиваю, куда едем?

— А, поехали в другой клуб! — полна решимости мадам.

Подъезжаем, а прелестница, всю дорогу проболтавшая по телефону, передумала. Поехали, говорит, на другой адрес. Так и мотались, пока дама уже печально не вздохнула: «Давай на Кировку!». На минутку — время 4 утра. Тигрица уже не тигрица, хмель отпускает, тушь с глаз стекает. С безнадежной тоской смотрит мне в глаза:

— Мужчина, а вы женаты? — говорит, и сама же (по взгляду вижу) осознает всю нелепость ситуации.

***

Забираю двух товарищей, даму с изящной походкой алкольвицы под локоток вместе с собой усаживают. Едем молча, видать устали. Ну, думаю, и славно, без пьяного разговора обойдусь.

Высадил, трогаюсь. Через минуты две слышу сзади: «Ой, а я?». Вот честно, чуть не поседел. Поворачиваюсь, а даму-то забыли-и-и-и! Она прикорнула как акула-каракула, а друзья тоже, кстати, не сразу спохватились.

Еще один случай был, забираю из клуба девушку. Она мне: «А вы можете не смотреть в зеркало?». За секунды в голове пронеслись мысли: от вдруг по башке даст до непотребных.

— Да мне надо лифчик надеть, а то муж ругаться будет! — объясняет.

Ну, раз муж…

***

Мне «повезло» устроиться в такси в пандемию. От проветриваний — мерзну (открываю окна после каждого пассажира), от антисептика — руки как наждачка, от маски — злость зашкаливает.

Едем с пассажиром, у обоих маски как положено — на подбородке. Вижу, машет гаишник. Говорю пассажиру, маску натяни. Перестраиваюсь с третьей полосы, подбегает сотрудник.

— Здравствуйте, вы без маски, — говорит.

— Почему без маски? В маске, — отвечаю.

— Но ехали-то без маски! — настаивает на своем гибддшник. — Предъявите документы, пройдемте в машину.

Сажусь в машину к начальнику, видимо. Спрашивает: «Без маски?». Тот, что махал палкой, аж затрясся:

— Да-да, точно говорю! — поддакивает в окно. Глаза горят, руки от предвкушения дрожат.

— Товарищ командир, мы же все понимаем. Вам самому не стыдно? — говорю. Тот глаза в документы опускает. Видно, что все все понимают.

Хороший мужик попался, отпустил.

Сами пассажиры насчет масок к осени «подобрели». Средство защиты игнорирует каждый третий. Я не настаиваю, свое мнение о масочном режиме уже сложил. Правда, весной, когда только все начиналось, были и настойчивые пассажиры — сам весь дезинфектором обольется, как духами, еще и ручки протрет. Смешно, конечно, сначала из кармана достают сотни раз ношеную маску, а потом руки начинают обрабатывать. Или мать садится в маске, а ребенок — нет. Где логика? Был случай, когда девушка отказывалась ехать, пока я маску не надену. Чуть до скандала не дошло.

Кстати, я сам однажды вызвал такси, подхожу, а водитель мне в окно: «Маску наденьте!» и двери заблокировал. Пока я не натянул ее, так и не мог сесть.

Историй у таксистов - как людей на улицах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

***

В такси я попал по случаю, но работа мне в целом нравится: выстраиваю график сам, в тепле и под попой машина. Миллионов, как пишут в объявлениях по поиску водителей, тут, конечно, не заработаешь. Если упираться, можно заработать геморрой или, не дай бог, попасть в аварию. Знаю паренька, который работал, не вылезая из-за руля, машину разбил, на утро взял другую — и снова влетел. Теперь полгода чуть ли не бесплатно бомбить — ремонт отрабатывать. Но страшно даже не это — а то, что гонять до потери сознания — это подвергать риску пассажиров. Я на себя такое брать не готов.

Я не бирюк и поболтать люблю. О чем говорят пассажиры? О том, что их волнует больше всего: у кого кредиты, у кого здоровье, у кого дети или работа тяжелая. Иногда себя психологом без оклада чувствуешь. Но зато некоторым становится, может, легче. Встречаются откровенно потрясающие люди. На днях вез молодого врача, который работает с больными детьми в частном центре. Так вот ехал он в магазин игрушек — за свой счет решил купить батут для малышей. Или врачи с уставшими глазами со смены возвращаются. У каждого пассажира своя история. А работы у таксистов, как и у всех, много.

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