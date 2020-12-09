«Один твой взгляд исцеляет»: обаятельный медбрат из Челябинска ведет ТикТок про работу в «красной зоне»

Амир давно увлекается видеомонтажом, а в ТикТок попал после спора с другом. Фото: из архива героя публикации

23-летний Амир Даутов — красавчик во всех смыслах. Он работает в областном госпитале ветеранов, спасает людей от ковида. Работу совмещает с учебой, учится на провизора. В октябре Амир начал вести блог в ТикТоке, где рассказывает про работу в «красной зоне». Однако его видео не про ковидные ужасы. Он считает, что оптимизм полезен для здоровья, и старается снимать позитивные, мотивирующие ролики. А подписчицы ему пишут, что уже один его взгляд исцеляет.

За месяц медбрату удалось собрать более 40 тысяч подписчиков.

ВСЕ ОКРУЖЕНИЕ БЫЛО ПРОТИВ РАБОТЫ С КОВИДОМ

Амир пашет сутками. Из 24 рабочих часов 8 он проводит в реанимации «красной зоны». Говорит, поначалу было очень тяжело, а сейчас — привык.

— Я бы не сказал, что работники «красной зоны» прямо валятся с ног, но работы действительно очень много. Мы постоянно в работе. Первое время было очень непривычно работать в таком режиме. А сейчас все привыкли: и врачи, и медсестры, и медбратья, и младший медперсонал. И в принципе справляемся, — рассказывает медик.

В «мирное время», как врачи называют жизнь до COVID-19, Амир работал на двух работах. Трудился в госпитале ветеранов и отделении функциональной диагностики областной больницы.

— Затем госпиталь переоборудовали под инфекционную больницу, для работы с коронавирусом. Так я и попал сюда, ушел с областной больницы, перешел в ковид. Мне не страшно. Все окружение было против, но я хотел. Особенно протестовали родители. Мама говорила: «Зачем тебе это надо?». Но я понимал, что есть костюмы, и если я буду сам за собой следить, то ничего страшного не случится.

Амиру 23 года, он работает в ковидном госпитале и параллельно учится на провизора. Фото: из архива героя публикации

Амир давно увлекается видеомонтажом, а в ТикТок попал после спора с другом.

— Возможно, это была мотивация. Друг спросил: «Ты можешь завести ТикТок и вести его? Сможешь набрать 2000 подписчиков за октябрь?» Для меня такая цифра была вышкой. Я вообще не думал, что уже на конец октября у меня будет 40 тысяч подписчиков.

ПОЗИТИВ ПОМОГАЕТ ЛЕЧИТЬ

У начинающего блогера не было задачи делать упор на коронавирус. Просто найти время для съемки можно только на смене, во время перерыва. А раз видео стали собирать лайки и просмотры, Амир решил продолжать тему. По его словам, руководство поначалу идею не оценило, даже попросили удалить блог.

— Потом посмотрели, что я снимаю нормальные видео. И ничего не нарушаю. Ведь основа в ТикТоке — это общение с аудиторией. Показ своей жизни, какие-то мысли. А не то как мы работаем с пациентами, что творится и т.п.

В ТикТоке медик показывает, как облачается в защитный «скафандр», как засыпает, где придется от усталости, как радуется, когда пациенты выздоравливают, и как грустит, если люди не носят маски. А еще дает советы, шутит и кокетничает с подписчиками.

По словам Амира, несмотря на жаркий неудобный костюм и сложную работу, врачи стараются всегда быть в бодром настроении. Это помогает лечить.

— И всем пациентам говорим, чтобы они не переживали, а просто выполняли все, что мы рекомендуем, и тогда болезнь отступит. Недавно у нас был пациент, получал необходимое лечение, все как полагается, своевременно. Но постоянно был недоволен, говорил, что нет положительной динамики, он не выздоравливает. Якобы его наоборот губят. Тогда мы объяснили, что его выздоровление зависит не только от нас, а и от его отношения к себе. И он нас услышал. Буквально через несколько дней ему стало лучше. На глазах начал выздоравливать! У него начала повышаться сатурация (насыщение крови кислородом), его перевели из реанимационной палаты в обычную. Я уверен, отношение к себе и то, как ты мыслишь, в том числе самовнушение, очень влияет. И это очень заметно в медицине.

За месяц медбрату удалось собрать более 40 тысяч подписчиков. Фото: из архива героя публикации

Амир говорит, что не унывать и находить в себе силы ему помогает коллектив. Коллеги даже подкидывают идеи для ТикТока, выступают «операторами» и сами снимаются в роликах. Так, вместе сотрудники «красной зоны» сняли репризу про пользу масок.

САМ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Подписчики заваливают медбрата-блогера комментариями и сообщениями. Одни благодарят за работу, желают терпения и крепкого иммунитета, другие рассказывают, как переболели сами или их близкие.

— Еще спрашивают, как мы работаем, как мы все успеваем, много ли людей болеют. Постоянно пишут о том, что маска не помогает. Многие пишут, что не верят в коронавирус, что это миф, это политика. Я ничего не отвечаю на такие сообщения, у каждого свое личное мнение, и я особо не настроен кому-то что-то доказывать. Я знаю точно, кто не верил, потом поверили, когда или сами заболели, или родственники.

В сентябре Амир сам переболел коронавирусом. По его словам, на тот момент инфекционный корпус временно закрывали, и он работал в обычном отделении.

— Работал без костюма. Халат, маска — как обычно. Но на следующий день после смены лежал уже с температурой. Переболел вполне нормально. Были все симптомы, в том числе, возвращал обоняние примерно месяц. А уже от всех симптомов избавился в течение 12 дней. Пролежал все это время дома. Непонятно, на самом деле, где я заразился: мог и на работе, мог и на тренировке или где-то еще, — говорит медик.

В сентябре Амир сам переболел коронавирусом. Фото: из архива героя публикации

— А поклонницы вас еще не атакуют? — любопытствуем мы.

— Не атакуют, но пишут, — с улыбкой отвечает тиктокер.

В блоге Амир часто показывает ролики про спорт. Сам регулярно тренируется. Раньше занимался самбо, волейболом, настольным теннисом. Сейчас — футболом. А еще он любит путешествовать, но из-за коронавируса поставил все поездки на паузу. Кроме того, медик недавно начал ходить на вокал. Может, когда коронавирус отступит, подписчики увидят Амира совсем в другом амплуа?

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