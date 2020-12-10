Много пила и нюхала уксус: как журналист КП-Челябинск странно переболела «ОРВИ»

Анализ на антитела к COVID-19 журналист сдала в платной лаборатории. Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Когда болеешь, хочется капризничать и получать максимум внимания к себе любимому. А еще — знать точный диагноз. Особенно — в пандемию COVID-19. Согласитесь, неприятно, когда пациенту ставят ОРВИ, он от греха подальше сидит две недели дома, а потом выясняется, что у него… та-дам!.. есть антитела к коронавирусу. Так получилось с журналистом КП-Челябинск Ольгой Семенюк. Она написала об этом колонку, вдруг ее случай не один такой в нашем городе.

— «Фух, пронесло!» — подумала я, когда врач кабинета неотложной помощи сказал, что сатурация в норме и легкие чистые. Не удивляйтесь, но осматривал меня хирург — здоровых терапевтов на всех пациентов нашей поликлиники в конце октября (надеюсь, сейчас ситуация улучшилась) просто не хватало.

Чтобы вы понимали масштаб: в регистратуре на тот момент говорили, что даже с температурой — у меня 37,4, у мужа – 38 градусов — нужно самостоятельно прийти ножками в больницу. Потому что «по домам ходит всего два врача, скорее всего к вам никто не придет, и жалуйтесь хоть куда, в минздраве и горздраве в курсе ситуации».

На радостях, что жить буду, отрицательно отвечаю на вопрос об открытии больничного листа. Благо, пандемия показала, что в работе на удаленке нет ничего страшного. Врач тоже не настаивает, и почему-то не пишет в карточке о моей жалобе на потерю обоняния. Зато указывает: «питание нормальное … печень не увеличена … диагноз: J06.9, ОРВИ легкой степени тяжести», и рекомендует явится к терапевту через 7 дней.

Возможно, из-за температуры у меня засбоил понимательный аппарат.

Во-первых, в голове не укладывалось, зачем при таком диагнозе и отсутствии оформленного больничного листа нужно повторно показаться врачу (во всяком случае, раньше такого никогда не было).

Во-вторых, не понимала, с каких пор привычную нам ОРВИ начали делить по степеням тяжести. К слову, у мужа она средняя. Его в кабинете неотложной помощи (их в поликлинике открыли несколько) осматривал инфекционист, который тоже проигнорировал жалобу на потерю обоняния, зато вывел: «Живет в благоустроенной квартире, с женой». И что такое J06.9? Если вы вдруг тоже не знаете: это острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная.

В-третьих, нужно мне изолироваться от общества или вполне могу шастать по улицам Челябинска? Естественно, с соблюдением масочного режима и вот этого вот всего.

В-четвертых, почему мой нос дышит, но не ощущает запахов, кости ломит так, будто кто-то выкручивает позвоночник, а температура утром падает до 34-35 градусов, но вечером поднимается до смешных (по моим субъективным меркам) 37-ми?

При этом ощущаешь себя самым больным в мире человеком. Вот только вареньем, как это делал Карлсон, лечиться бесполезно. В моем случае достаточно было много пить (воды, естественно) и пять дней принимать противовирусные препараты — это были капли в нос и таблетки. Для мужа выписали рецепт с антибиотиками.

Температура качалась восемь дней. Но самое неприятное в моем состоянии было чувство вины. Как будто ты такой провинившийся двоечник-симулянт, желающий пропустить контрольную. К тому же сама считала, что обоняние теряют люди с воспалением хитрости. Сказать-то все что угодно можно, правда? Вот и вешала на людей ярлык «врунишка», пока сама не перестала слышать запахи. Проверяла на всем, даже на уксусе. Нет, не пахнет. Эх, такую бы суперспособность летом, когда вокруг так много вспотевших людей…

Не знаю, что думали в тот момент коллеги (сейчас говорят, что в ковид не верили), но на работе мне разрешили появиться только через две недели. Решили, видимо, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Оказалось, не зря.

Анализы на антитела к коронавирусу оказались положительными: IgG — 6,34, IgM — 8,95. С момента повышения температуры до даты забора крови прошло 33 дня, и это был 18-ый день, как вышла на работу в очном режиме. Сдавала, если быть честной, для самоуспокоения.

Сначала запаниковала. Позвонила в Роспотребнадзор, Минздрав, пресс-секретарю поликлиники. Если кратко: поводов для беспокойства нет, опасности для окружающих тоже. Справедливости ради замечу, что никто из коллег после моего выхода на работу на больничный действительно не ушел (а уже прошел месяц).

Сейчас все хорошо, и я благодарна организму за его стойкость. Не понимаю только одного: поводов тестировать меня на COVID-19, видимо, у врача не было, а в частной лаборатории с признаками ОРВИ не принимают (если не соврете, конечно). Получается, мазок на коронавирус за деньги берут только у здоровых людей. Мне кажется это странным, как если бы на беременность тестировали только мужчин. Но в пандемию у многих, мне кажется, сбоит понимательный аппарат.

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