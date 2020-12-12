Куда полететь на Новый год 2021 из Челябинска: Теплые страны и жаркие дни на горнолыжных курортах

Горнолыжные курорты Сочи стали альтернативой европейским. Фото: Федор Светлов

Приближается Новый год, а коронавирус даже не думает отступать. Власти многих регионов активно призывают никуда не ездить и вводят повсеместные ограничения. Но проводить зимние выходные дома многие не привыкли, поэтому ищут спасения в других странах. Специально для тех, чья душа просит путешествия — небольшое сравнение популярных направлений для долгожданной встречи Нового года и окончательных проводов Старого, — в авторской колонке челябинского эксперта по туризму Михаила Панова.

ЮЖНЫЕ ЦЕНЫ «КУСАЮТСЯ»

— В этом году российские направления подорожали на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Зарубежные подешевели в валюте, за счет чего стоимость в рублях осталась на тот же уровне.

«Национальную сборную» по туристическим направлениям возглавляют курорты Краснодарского края с вполне развитым и современным горнолыжным кластером. Несмотря на то, что власти региона и представители туристической индустрии заявляют о практически полном бронировании отелей категории 4 и 5 звезд на пиковые даты новогодних каникул. Места еще можно найти как у туроператоров, так и бронируя отели напрямую.

Только вот цены сильно «кусаются». Покупая турпакет на новогодние даты с вылетом из Челябинска, будьте готовы выложить не менее 200 тыс. рублей за более-менее приличную «четверку» на завтраках. По факту, новогодний отдых обойдется вам там намного дороже. Отели пять звезд, как в горах, так и на побережье, вполне могли бы уже дотягиваться своими ценниками до романтичного кубанского неба. Новости из Европы в этом году их только радовали. Полный запрет на посещение стран ЕС для российских туристов обнадежил сначала летнюю туриндустрию нашего черноморского побережья, а теперь и зимнюю ее часть.

Если вы приняли решение все же встретить Новый Год в Краснодарском крае, то помните и о режиме ограничений. Регион находится в третьем десятке рейтинга российских регионов по количеству заболевших COVID-19 (Челябинская область, кстати, уже во втором десятке), и власти региона планируют в этом рейтинге не подниматься. Для этого там действует особый режим повышенной готовности, запрещающий массовые мероприятия, банкеты, гуляния и т.д. Действует всеобщий масочный режим. Предупреждают власти и о том, что кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать только до полуночи. Никаких праздничных мероприятий разрешено не будет. Правда, есть нюанс. Постановление губернатора действует до 15 декабря и, теоретически, режим ограничений могут еще ослабить.

НА ОТДЫХ С ЛЫЖАМИ

В России безусловно есть и регионы с горнолыжными зимними курортами: знаменитые Домбай и Архыз, в Карачаево-Черкессии, или Шерегеш, в Кемеровской области. Челябинская область здесь также выделяется десятком горнолыжных склонов, таких как Завьялиха, Абзаково, Солнечная Долина. Но номерной фонд на таких курортах настолько мал, что забронировать там что-то сейчас на Новый год (особенно размещение среднего класса и выше) не представляется возможным.

Горнолыжные курорты Челябинской области больше подойдут для туров выходного дня Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Шерегеш рекомендуют бронировать за полгода, а то и за год. Но, стоит заметить, при всех инфраструктурных проблемах и вытекающих отсюда проблемах сервиса, стоимость отдыха на таких курортах может легко сравниться и с «Роза Хутор», и с «Красной Поляной».

По данным турагентов, если оценить предложение на новогоднее размещение в нашем регионе, то готовьтесь заплатить за семью из трех человек от 60 тысяч рублей на заезды с 31 декабря по 2 января (2 ночи), в отели или загородные клубы. В эту цену, кроме размещения, будут включены питание (полный пансион или все включено) и новогодняя программа.

КАЗАНЬ БРАЛИ?

На этом фоне неплохо и экономно выглядят туры в Санкт-Петербург, Казань, или Москву которые еще совсем недавно можно было забронировать на новогодние даты от 20 тысяч рублей на человека с вылетом из Челябинска. Правда, в Санкт-Петербурге власти посеяли панику среди туристов, официально призывая их отказываться от туров в Северную столицу, и ужесточая режим ограничений. Напомним, что Санкт-Петербург и Москва лидируют в рейтинге неблагополучности российских регионов по заболеванию COVID-19.

Казань — одно из популярных направлений для экскурсий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самым либеральным подходом к организации новогодних празднований в России отличились власти Татарстана. Они разрешили кафе и ресторанам в республике работать до 3 часов ночи 1 января. Зрелищно-развлекательные мероприятия, гуляния, ярмарки — разрешены с 6:00 до 23:00, с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.

В КРЫМ РАДИ ВИДА ИЗ ОКНА

Если говорить о таком популярном направлении как Крым, то там далеко не разделяют позицию руководства Татарстана и более склоняются к практике губернатора Санкт-Петербурга. В республике будут запрещены все новогодние мероприятия. Но приехать туда безусловно можно. Посидеть в отеле где-нибудь в Алуште или Ялте вам обойдется от 50 тыс. рублей на двоих с перелетом из Челябинска. Но, как предупреждают местные старожилы, выбирать отель нужно очень тщательно. Держать необходимый уровень сервиса в «низкий» сезон способны очень мало объектов размещения, особенно в эконом-классе.

НОВЫЙ ГОД В ЗАНЗИБАРЕ

«Сборная команда» заграничных туристических направлений потерпела солидный урон в 2020 году. Европейские страны закрылись от наших туристов на «амбарный замок». Новый год в Европе смогут отпраздновать только обладатели европейских паспортов, либо вида на жительство. Также разрешено въезжать для работы, обучения, лечения и т.д. (виза должна быть соответствующего типа).

Страны Юго-Восточной Азии почти все объявили единым правилом соблюдение двухнедельного карантина. Одно из самых популярных новогодних направлений во времена до пандемии — Таиланд, фактически ввел визовый режим с неблагополучными странами, к которым тайцы отнесли и Россию. Попасть туда можно, но нужно обладать значительным запасом свободного времени, денег и нервов. В одном можно быть уверенным: предлагать вам в турагентстве Таиланд на Новый год точно никто не будет.

Вообще, если брать зарубежный туризм сейчас, то он представляет крайне печальное зрелище, особенно на Урале. Аэропорт Челябинска из-за ремонта не способен принимать международные рейсы до апреля или мая, а воздушные ворота Екатеринбурга так и не получили ни одного допуска на международные рейсы. Пассажиры вынуждены массово летать через аэропорты Уфы, Казани, Москвы, Ростова-на-Дону и т.д.

Именно такие рейсы из нашего региона, например, в Турцию или Танзанию предлагают туроператоры, в том числе и на новогодние праздники. Встретить Новый год на Занзибаре с прямым перелетом, к примеру, из Уфы, обойдется для семьи из трех человек от 200 тысяч рублей в отеле 3 звезды. Цены вполне сравнимы с Сочи, только с бонусом в виде солнечных пляжей и теплого океана. Многих также привлекает возможность совершить авиаэкскурсию с острова в один из самых потрясающих национальных парков Африки и всего мира — Серенгети. Если вас не отпугнет стоимость экскурсии, 500 долларов США за человека, то это точно станет одним из самых незабываемым приключений в вашей жизни.

В солнечной Турции зимой холодно Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Лидером бронирований на новогодние праздники из зарубежных направлений однозначно является Турция. Экономика страны критически зависит от туризма, поэтому руководство страны делает все, чтобы сохранить круглогодичный туристический поток на турецкие курорты.

Турция предлагает более чем конкурентные варианты отдыха для российских туристов как в регионе Анталии, так и в Стамбуле. Недельное размещение на новогодние даты, для двух человек, на Анталийском побережье, с питанием по системе «Все включено», обойдется от 80 тысяч рублей. При этом вы можете рассчитывать за эти деньги на неплохие «пять звезд. Конечно, ужесточение режима ограничений в Турции, фактически закрывает возможность проведения каких-то мероприятий, новогодних банкетов, концертов и т.п. Уличные кафе и рестораны по всей стране работают уже «только на вынос», а в отелях будут закрыты бассейны, spa-центры, хамамы и т.д. Необычное для многих россиян направление — горнолыжные курорты Турции — туроператоры ставить боятся. Да и уровень у них не самый лучший, примерно как на Балканах.

Если вы любите простые прогулки на природе, прохладное море, отельную еду по системе «все включено» и комфорт номерного фонда хороших отелей, то Турция вам прекрасно подойдет как вариант «новогоднего отпуска».

Куба привлекает своей колоритностью и красивейшим Карибским морем Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Если хочется в лето, на новогодние даты, из Челябинска, с пересадкой, можно рассматривать также пакетные туры на Кубу от 280 тыс. рублей на двоих в 4 звезды на «все включено», Мальдивы — от 400 тыс. рублей, ОАЭ от 130 тыс. рублей «все включено» в неплохом отеле 4 звезды. Там те же ограничения, что и везде.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОТДЫХЕ?

Самые дорогие туры — те, которые захватывают новогоднюю ночь. Самыми дешевыми будут те, которые приходятся на конец праздников, если вы готовы взять еще неделю отпуска.

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