Власти приняли решение о выходе с дистанта, исходя из уровня заболеваемости в каждом муниципалитете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 16 декабря, зауральские школьники снова сядут за парты. Оперштаб принял решение об окончании дистанционного обучения в школах Курганской области. В классы вернутся ученики 9-11 классов, а также 5-8 классов всех школ региона, кроме Кургана и Шадринска.

При этом в индивидуальном режиме будет организовано обучение для школьников Куртамыша и Юргамыша. Контрольные работы для учеников среднего звена разрешили организовывать в очном режиме.

— Такое решение принято исходя из уровня заболеваемости в каждом муниципалитете. В крупных населенных пунктах региона, к сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет вывести всех учеников на очный формат обучения. Исключение сделано только для будущих выпускников, которым необходимо готовиться к государственной итоговой аттестации, — пояснил директор Департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В оперштабе напомнили, что школы обязаны соблюдать меры безопасности: измерять температуру на входе, следить, чтобы дети обрабатывали руки антисептиком, обеззараживать воздух, проветривать и проводить влажную уборку помещений, а также соблюдать индивидуальный график занятий для каждого класса.

Массовые мероприятия и присутствие посторонних в образовательных учреждениях по-прежнему запрещены.

Ранее оперштаб разрешил в школах и детсадах проводить новогодние утренники, но при строгом соблюдении мер безопасности и еще нескольких условий:

— в утреннике могут участвовать не более одной группы или класса за один раз;

— на нем могут присутствовать не более двух человек, не являющихся сотрудниками общеобразовательной или дошкольной организации.

Напомним, 30 октября, после осенних каникул, школы Курганской области перевели на дистанционное обучение. С 7 декабря разрешили сесть за парты всем 11-классникам, 9-классникам (кроме учащихся Кургана), учеников младших классов, а также учащихся маленьких школ до 150 человек.

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