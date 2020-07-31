Шесть спален, бассейн и баня: Челябинск переживает бум аренды загородных домов на выходные

Дома и участки на любой вкус и кошелек. Фото: сайт частных объявлений.

Зачем покупать, содержать дачу или загородный дом, если можно взять «напрокат»? Тем более, на дворе очередной кризис, теперь, правда, уже с приставкой «корона». Народ учится считать свои кровные. Анти-ковидные настроения все больше подталкивают южноуральцев к мысли – не ехать на юга, а рвануть просто за город, на природу, подальше от цивилизации. Где и людей поменьше, и воздуха побольше.

СДАВАТЬ, ЧТОБЫ ПРИБЫЛЬ БЫЛА

Специалист по недвижимости Ринат Валиев рассказал, что спрос на аренду такой недвижимости резко пошел вверх, начиная с апреля. Поначалу на пике были загородные дома, коттеджи, с мая-июня все больше дачи и садовые участки.

Можно арендовать «фазенду» на свой вкус и кошелек. Фото: сайт частных объявлений.

— Сегодня на рынке предложения превышают спрос. Дефицита нет. Можно снять недвижимость на сутки, на выходные, на месяц и более длительное время. «Столпотворение» на рынке предложений связано с тем, что за последние 15-20 лет в области построено много частных домов, прибавьте к этому большой сектор садовых товариществ. У кого-то дома и участки простаивают, но при этом за эту собственность приходится платить. Так, что лучше сдавать в аренду и иметь хоть какую-то прибыль. Аналитики рынка недвижимости приводят такие цифры – спрос на аренду загородной недвижимости в разных сегментах увеличится от 30 до 250 процентов — отмечает Ринат Валиев.

ПРИЛИЧНЫМ, ПОРЯДОЧНЫМ ЛЮДЯМ

Что касается стоимости аренды, то челябинский риэлтор Любовь Иванова считает, что цена практически не выросла.

— Сад с более менее приличным домом и участком в четыре сотки можно снять за 5-10 тысяч в месяц. Коттеджи, квартиры на популярных озерах – Тургояк, Увильды, Еловое, обычно, сдаются посуточно. Стоимость – от трех до 15-20 тысяч в сутки. Но многое зависит от площади дома. На месяц можно заехать, заплатив от 50-60 тысяч рублей, — добавляет риэлтор.

На одном из популярных интернет-порталов частных объявлений мы насчитали больше двухсот предложений об аренде загородной недвижимости - домов, дач, коттеджей, таунхаусов. Только на Тургояке распахивают свои двери минимум 50-60 арендодателей (согласно предложениям еще одного сайта).

Арендодатели подробно описывают объекты. Правда, в ленте объявлений нередко пишут, к примеру, – «3 тысячи в месяц». Не верьте. Открываешь, и оказывается, что, как правило, это аренда за сутки. В выходные может быть подороже. Но, если едешь компанией, то получается вполне приемлемо – от 500 до 1000 рублей с человека в день.

В Челябинской области хватает красивых мест и озер. Фото: сайт частных объявлений.

Конечно, на популярных озерах – Увильдах, Еловом, Тургояке — ценники повыше. Но, если покопаться на сайтах объявлений, то вполне можно найти прекрасные водоемы и недвижимость на берегах и не из этого Топ-списка.

Арендодатели в телефонных разговорах и в самих объявлениях особо отмечают – предпочтение отдается «приличным, порядочным людям, не принимаем шумные компании». Так, что лучше вести себя прилично, ведь за испорченную мебель или интерьер хозяин может потребовать доплаты.

Дом в пригороде - 210 кв.м., шесть спален, баня, бассейн - 10 тыс. руб. в сутки. Фото: сайт частных объявлений.

БОЛЬШОЙ ХОЛЛ, КАМИН, МАНГАЛЬНАЯ ЗОНА

«Пробежимся» по некоторым предложениям (аренда от суток до месяца) в радиусе от 10 до 100 км от Челябинска.

— Сосновский район, деревня Малиновка. Благоустроенный двухэтажный коттедж 190 кв.м. Участок 10 соток. Цена 99 тыс рублей в месяц.

Коттедж 190 кв.м. за 99 тысяч в месяц. Фото: сайт частных объявлений.

— Сосновский район. Пос. Долгодревенское. Сдам трёхэтажный таунхаус 180 кв.м. на длительный срок (свыше 4 месяцев). Плата 32 тыс. руб/мес. + коммунальные платежи. Три спальни, кухня-столовая и гостиная. Два санузла.

— Дом 103.9 м² на участке 14.5 соток. Челябинская область, Сосновский р-н, пос. Западный, 15 000 руб/мес. Гараж, баня, теплица, хозблок, бак для воды, электричество, скважина. Дом на берегу Шершневского водохранилища, до воды 100 м, асфальт до дома.

Такой дом в пригороде Челябинска 100 кв.м. с участком 25 соток сдается за 15 тысяч. Фото: сайт частных объявлений.

— Челябинская область, Сосновский район, с. Большие Харлуши 10 000 рублей за сутки. Площадь дома 210 м², два этажа участок 25 соток. Имеется всё для отдыха (6 спален, кухня, летняя терраса 60 кв. м, мангальная зона, баня с камином, открытый бассейн). До 10 человек. В будние дни скидка!

— 2-комн. квартира, 46 м², на территории клубного отеля на оз. Тургояк с великолепным видом на лес! 3000 руб/сутки. Не менее четырех суток.

2-комнатная квартира на Тургояке - 3 тыс. руб. в сутки. Фото: сайт частных объявлений.

— Дом 20 м² на участке 29 сот.Челябинская область, пос. Тургояк, 2 000 руб/сутки. Есть холодильник, плитка, элчайник, микроволновка, посуда. Двухспальный диван, раскладушка мангал. Туалет и летний душ во дворе. Выход в сосновый Бор. До городского пляжа 15 минут пешком.

— Касарги. Сдaм пoсутoчно кoттедж с бассeйном в 5 км oт Челябинcкc в райoнe Кaштакa в лecнoй зoне со вcеми удобствами, три cпальни, xолл большoй, вo двоpe мaнгальнaя зона, вместимость до 8 человек. 4000 тыс. руб/сутки.

— Дача 60 кв.м. у санатория «Уральский» на оз. Еловое , 50 метров от берега, удобный подъезд, мангал, рядом хороший пляж, супермаркет. 30 тыс. руб/месяц. Оплата указана при проживании не менее 6 месяцев.

Кто сдает в аренду гостевые дома. Фото: сайт частных объявлений.

Конечно, «обойти» и оценить все предложения довольно сложно из-за их обилия и различной стоимости. Специалисты рынка недвижимости отмечают, что продать жилье сейчас становится все сложнее из-за снижения покупательской способности. В такой ситуации и продажи загородной недвижимости бюджетного, эконом- и люкс- классов тоже «ползут» вниз.

— Многие начинают воспринимать загородные дома не как возможность покупки, владения, а как средство аренды. И таких предложений сегодня достаточно, — добавляет риэлтор Ринат Валиев.

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